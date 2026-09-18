Rusia ar pregăti un atac cu rachete sau drone împotriva unei țări NATO, avertizează Polonia

Premierul polonez Donald Tusk susține că Rusia pregătește atacuri hibride cu drone sau rachete împotriva unor țări NATO care sprijină Ucraina, inclusiv, posibil, Polonia. Tusk spune că Moscova ar putea prezenta ulterior aceste atacuri drept „accidente”, pentru a slăbi reacția și unitatea Alianței Nord-Atlantice, relatează publicația The Independent.

Donald Tusk: Rusia ar putea pretinde că atacul asupra NATO a fost „accidental”

Polonia a fost nevoită în repetate rânduri să-și ridice avioanele de luptă de la sol în timpul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Deși spațiul aerian polonez nu a fost încălcat, Donald Tusk a avertizat că Rusia intenționează să lovească teritoriul NATO și apoi să susțină că atacul a fost „accidental”. Premierul polonez a declarat în Parlament că un astfel de scenariu ar urmări să „paralizeze sau cel puțin să slăbească motivația țărilor NATO” de a interveni rapid pentru apărarea statului membru atacat.

Avertismentul premierului Donald Tusk a fost făcut în contextul în care Rusia a lansat joi o serie de atacuri asupra mai multor orașe ucrainene. Un atac asupra unui parc industrial situat la vest de Kiev s-a soldat cu moartea unei persoane, potrivit unui oficial local.

În Rusia, un atac cu drone lansat de Ucraina a avariat o rafinărie de petrol din orașul Iaroslavl, președintele Volodimir Zelenski confirmând atacul. Informațiile apar în aceeași perioadă în care Polonia își consolidează măsurile de supraveghere și protecție a spațiului său aerian, pe fondul atacurilor rusești desfășurate în apropierea frontierei sale.

Tusk îl critică pe președintele Karol Nawrocki

Premierul polonez Donald Tusk a transmis și un mesaj președintelui Karol Nawrocki, după ce acesta a publicat joi o declarație referitoare la posibilitatea pierderii unor teritorii.

„Suntem o națiune care poate pierde teritoriu, dar nu ne vom pierde niciodată sufletul; putem ceda teritoriu, dar nu vom renunța niciodată la Patria noastră”, a scris Karol Nawrocki.

Donald Tusk a reacționat și i-a cerut președintelui să șteargă postarea.

„Domnule președinte, vă sugerez să ștergeți această postare. Nu intenționăm să renunțăm nici măcar la o palmă din teritoriul nostru”, a scris Tusk pe X.

Polonia încearcă de ani buni să obțină o bază militară permanentă americană

Donald Trump, a anunțat că se înregistrează „progrese majore” pentru înființarea unei baze permanente a Armatei SUA în Polonia, după ce o delegație americană a vizitat mai multe locații posibile din această țară, scrie The Washington Post.

Președintele SUA a scris joi pe platforma Truth Social că procesul de stabilire a unei baze militare americane permanente în Polonia avansează.

„Se fac progrese majore în direcția înființării unei baze a Armatei SUA în Polonia”, a scris Trump, după ce o delegație americană s-a aflat săptămâna trecută în Polonia pentru a vizita mai multe locații posibile.

El a adăugat că, dacă proiectul va fi aprobat, locația bazei va fi anunțată în scurt timp. „Dacă acest lucru se va întâmpla, locația va fi anunțată foarte curând. Acesta va fi un pas istoric pentru marea noastră alianță dintre SUA și Polonia”, a transmis Donald Trump.

Polonia încearcă de mai mulți ani să găzduiască o bază militară permanentă a Statelor Unite, considerând-o o garanție importantă de securitate în contextul amenințării tot mai mari reprezentate de Rusia. Nivelul ridicat al cheltuielilor de apărare ale Poloniei și achizițiile importante de armament din Statele Unite au determinat administrația Trump să ia în calcul amplasarea unei baze permanente în această țară, în timp ce își reorganizează și reduce prezența militară totală din Europa.

În luna mai, Statele Unite au retras în mod neașteptat o parte dintre cei aproximativ 10.000 de militari americani staționați în Polonia, ceea ce a provocat confuzie în rândul aliaților europeni și îngrijorare la Varșovia. Ulterior, oficiali din Polonia și din Statele Unite au precizat că retragerea este temporară și că Polonia nu este așteptată să fie afectată de reorganizarea prezenței militare americane.

În noaptea de 12 septembrie, Rusia a lansat un atac cu drone în vestul Ucrainei, lovind o benzinărie aproape de punctul de trecere Yahodyn-Dorohusk și un tren de pasageri care circula pe ruta Kiev-Varșovia.