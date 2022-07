George Buhnici, val de critici pe internet după un interviu pe plajă. „Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Mai mergeți la sală fetelor!”

Unul dintre cei mai urmăriți realizatori de content din diferite domenii, mai ales de tehnologie, pentru social media George Buhnici a stârnit multe reacții negative în online după declarațiile făcute pe plaja Modern.

„Am venit să ne întâlnim cu prietenii, să ridicăm degetul mijlociu în fața pandemiei, să ne uităm acolo, în depărtare, la 60 de kilometri, și să ne bucurăm că nu suntem acolo și suntem aici și să ascultăm muzică bună”, a spus Buhnici în fața microfonului.

Apoi, el a început să vorbească despre cum arată fetele care vin pe litoral și le-a criticat pe cele care au grijă de aspectul lor.

„Și-am văzut fete care arată foarte bine, aici. Dar am văzut și fete care nu arată foarte bine. Și nu aș vrea să mi se interpreteze, suntem la festival, putem să dăm vina pe orice, bă, dar serios, mai mergeți pe la sală fetelor!”, a spus vloggerul.

Venim la mare ca să vedem piele, aș vrea ca pielea aia să n-aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Aia vreau să văd la mare! George Buhnici:

După aceste remarci, Buhnici a făcut și o glumă nepotrivită despre soția lui, care l-a surprins și pe reporter.

„Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele. Jur. Uităte la ea!”. Lorena Buhnici a apărut apoi în cadrul râzând, iar soțul ei a pus-o să facă o piruetă în fața camerei: „Uităt-te la ea! Câți ani îi dai?” „25”, spune reporterul, iar Buhnici insistă: „25, mulțumesc”.

Reporterul remarcă: „Dar nu-i minoră, cum ai zis!”, Lorena intervine și ea: „Nu, nu sunt, Doamne ferește!”, dar George Buhnici insistă: „Auzi, dacă-ți spun vârsta adevărată o să înțelegi că e minoră! Că dacă scazi cât i-ai dat tu cu cât are ea, minoră iese!”

Reacțiile după discursul lui Buhnici au venit în valuri în mediul online, acolo unde vloggerul are sute de mii de urmăritori.

„Pe lângă că omul nostru a sugerat că este atras de minore și-a mai și prezentat nevasta ca pe un produs căruia era gata să-i facă un review. Apoi a făcut double-down pe Instagram”, scrie Andrei R., pe Facebook.

Cele mai multe critici au venit de la femei. „Ai 40j de ani și statut de persoană publică și crezi că e perfect în regulă să susții că femeile merg la mare ca să agațe murături ca tine, așa că ar fi ideal să mai scape de celulită și vergeturi ca să te impresioneze. Apoi culminezi prin a spune că marele tău noroc în viață e că soția ta pare minoră. Then you call it a day =))))))”, a scris și Andreea B.

„George Buhnici e cel mai toxic personaj din internetul românesc. Mai toxic decât Superbet și reclama la LC Waikiki la un loc. Edit: pentru cei care au uitat, să reamintim pozitia lui despre invazia Rusiei asupra Ucrainei”, a comentat Andrei Z.

N-au lipsit nici comentariile ironice, unul dintre ele spunând clar că Buhnici are un umor trist, amintind că în urmă cu doi ani, pe contul de Instagram, acesta a postat o imagine cu el și soția lui și a scris sub ea: „Am corupt această minoră. Mă declar pierdut.” Printre cei care au făcut haz de necaz auzind părerile lui Buhnici s-a numărat și Septimiu M, care a scris: „Nu e de râs. Toată ziua îi schimbă scutecele. Iar acum, de pildă, are colici.”

Într-o postare de acum doi ani, Buhnici spune din nou despre soția lui că e „minoră”. Internauții au găsit-o și au comentat intens în ultimele ore. Foto: Instagram / George Buhnici

George Buhnici e unul dintre cei mai urmăriți vloggeri din România, având 311.000 de urmăritori pe Instagram, 638.000 pe Facebook, 1,14 milioane de abonați pe You Tube și 210.000 pe TikTok.

