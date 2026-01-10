„Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi, vrem să fim groenlandezi”, au scris liderii celor cinci partide reprezentate în Parlamentul Groenlandei, dintre care patru se află la guvernare, iar unul, care pledează pentru o independenţă rapidă față de Danemarca, este în opoziție.

„Viitorul Groenlandei trebuie decis de poporul groenlandez. Nicio altă ţară nu se poate amesteca. Noi trebuie să decidem singuri viitorul ţării noastre, fără presiuni în favoarea unei decizii pripite, fără ezitări şi fără amestecul altor ţări”, au subliniat ei, potrivit AFP.

Donald Trump insistă că Statele Unite trebuie să preia controlul asupra Groenlandei pentru a reduce riscurile de securitate din partea Chinei și a Rusiei. „Nu putem permite Rusiei sau Chinei să ocupe Groenlanda. Asta vor face dacă noi nu o facem. Aşadar, vom face ceva cu Groenlanda, fie pe cale ușoară, fie pe calea grea”, a reiterat el vineri.

Guvernul teritoriului autonom al Groenlandei şi cel danez, responsabil de apărarea insulei, contestă acest argument. „Nu împărtăşim ideea că Groenlanda ar fi acoperită de investiţii chineze”, a declarat, la începutul acestei săptămâni, ministrul danez de externe Lars Løkke Rasmussen. „Avem grijă de regat”, a dat asigurări el.

Un acord de apărare semnat în 1951 între Statele Unite, Danemarca şi Groenlanda acordă practic „carte albă” forţelor armate americane pe teritoriul groenlandez, cu condiţia să informeze în prealabil autorităţile locale, notează AFP.

Donald Trump a recunoscut într-un interviu acordat joi ziarului The New York Times că ar putea fi nevoit să aleagă între păstrarea NATO şi anexarea Groenlandei. „N-am nevoie de legi internaționale. Limita este propria mea moralitate”, a spus liderul republican de la Casa Albă, arătându-și disponibilitatea de a distruge arhitectura de securitate construită de Statele Unite timp de decenii după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial în septembrie 1945.

Danemarca este membră NATO, iar un atac al Statelor Unite împotriva unuia dintre membrii Alianţei ar însemna „sfârşitul tuturor lucrurilor”, a avertizat premierul danez Mette Frederiksen.

La rândul lui, premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a făcut apel la calm și a cerut o linie de comunicare directă cu administrația Trump.