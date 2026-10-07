Guvernul de la Paris suspendă folosirea grenadelor de zgomot contra elevilor, după ce mai mulți minori au fost grav răniți

Franța a suspendat utilizarea grenadelor de zgomot în timpul protestelor conduse de elevi, a anunțat miercuri ministrul de Interne, Laurent Nunez, într-un interviu acordat postului RTL. Decizia vine în contextul în care acuzațiile privind brutalitatea poliției s-au înmulțit după mai multe zile de manifestații, unele dintre ele violente, în întreaga țară, relatează AFP.

Zeci de mii de persoane au protestat, marți, în mai multe orașe din Franța

Zeci de mii de persoane au ieșit în stradă marți, în mai multe orașe din Franța, cerând condiții mai bune în licee.

Protestele, care au început la sfârșitul lunii septembrie, au fost declanșate de nemulțumiri legate de infrastructura școlară degradată și de lipsa profesorilor, elevii blocând intrarea în sute de licee. Acțiunile au escaladat rapid, atrăgând părinți, profesori și sindicaliști.

Nunez a declarat că a decis suspendarea utilizării grenadelor de zgomot în cadrul manifestațiilor, pentru a preveni alte tragedii.

Măsura a fost luată după ce un adolescent de 15 ani și-a pierdut mâna, luni, în urma exploziei unei astfel de grenade, iar un alt elev, în vârstă de 14 ani, a fost rănit grav în față de o grenadă cu gaze lacrimogene, pierzând mai mulți dinți. În acest caz, un polițist a fost deja pus sub acuzare.

Mai multe anchete au fost deschise de poliția franceză

Poliția franceză a deschis 18 anchete interne privind posibile abuzuri comise în timpul protestelor, conform ministrului de Interne. Totodată, peste 6.500 de persoane, majoritatea minori, au fost arestate de la începutul manifestațiilor, mai informează AFP.