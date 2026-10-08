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Facturile la energie se vor scumpi, experții estimează creșteri de 20%. Ce furnizori sunt vizați: „Trebuie să fim pregătiți pentru cele mai nerealiste variante”

Milena Niță
Milena Niță
Jurnalist
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Citirea contorului de energie electrică se face lunar. Foto: Shutterstock
Citirea contorului de energie electrică se face lunar. Foto: Shutterstock
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Facturile la energie electrică ale românilor urmează să crească în perioada imediat următoare. Informația a fost confirmată joi, atât de oficiali din Ministerul Energiei, cât și de specialiști din domeniu, pentru ziarul Libertatea.

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Deocamdată însă, nu este clar cu cât se vor majora prețurile plătite de consumatorii casnici, dar se cunosc companiile care ar urma să scumpească facturile la lumină.

Unii experți în energie estimează creșteri ale facturilor de aproximativ 10%-20% și spun că nu văd, în acest moment, argumente economice pentru majorări mai mari, în condițiile în care în spațiul public au apărut scenarii alarmiste.

Problema nu îi afectează însă în aceeași măsură pe toți furnizorii. Potrivit expertei în energie Eugenia Gușilov, atenția trebuie îndreptată în special către companiile care aveau contracte pentru achiziția de energie de la Nuclearelectrica și care se confruntă acum cu un deficit. În restul pieței sunt așteptate, de asemenea, creșteri, însă acestea ar urma să fie mai mici.

Evoluția prețurilor este influențată de mai mulți factori, iar unul dintre principalele puncte vulnerabile ale sistemului energetic românesc rămâne capacitatea de producție internă.

Atunci când producția din România nu este suficientă pentru a acoperi consumul, este nevoie de importuri de energie din țările din regiune, iar prețurile de pe piața românească sunt influențate de cele regionale.

Și condițiile meteorologice pot avea un rol important. Producția eoliană depinde de intensitatea vântului, iar cea fotovoltaică - de numărul de ore cu soare. Astfel, cantitatea de energie disponibilă în sistem poate varia.

În piață există și alte motive de îngrijorare, precum oprirea temporară a unor capacități importante de producție, inclusiv la Cernavodă, sau evoluțiile de pe piețele internaționale.

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Cristian Bușoi: Ne așteptăm la scumpiri în energie din aceste săptămâni

„Ne așteptăm la creșteri de prețuri (la energie - n.r.), ele vor veni din aceste săptămâni. E vorba de diferența dintre costurile contractului bilateral (între Nuclearelectrica și diverși furnizori și consumatori) și ce au trebuit să cumpere ei de pe Piața Zilei Următoare (PZU) din România și din țările din jur”, a declarat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, joi, pentru Libertatea.ro.

Întrebat cu cât ar putea crește facturile la lumină, Bușoi a spus că principalii furnizori nu au încă o estimare, „dar cu siguranță va fi un impact, pentru că nu au cum să absoarbă din marjele lor această diferență”.

Dar nu numai oprirea capacităților Nuclearelectrica creează presiuni pe furnizori, mai precizează oficialul din minister.

„În plus, vor fi influențe din prețul electricității care crește la nivel european din cauza măririi gazului natural. Acest lucru va influența și România, pentru că tot ceea ce înseamnă achiziție de pe PZU se face la un preț mai ridicat și fiind în piața unică europeană, totul este influențat de prețul gazului natural”, a explicat Cristian Bușoi.

Întrebat despre posibile majorări masive ale facturilor, așa cum au estimat unii specialiști în energie, el spune că „în acest moment nu sunt condiții și argumente pentru o creștere atât de mare de 50%”.

Răzvan Nicolescu, fost ministru al energiei: Nu toate s-au scumpit?

Nici Răzvan Nicolescu, fost ministru al energiei și expert în energie, nu vede motive pentru scumpiri masive, așa cum au fost vehiculate de unele voci.

„Nu toate s-au scumpit? Centrala de la Cernavodă e închisă, situația e deja reflectată. Din punctul meu de vedere, nu văd niciun motiv justificat, serios pentru scumpiri de dimensiunea celor menționate.

Trebuie să fim foarte atenți. În realitate, nimeni nu știe cu exactitate și cu precizie ce se întâmplă, pentru că sunt niște elemente într-o anume dinamică.

Este vorba și de situația internațională, și de cea regională. Sunt multe elemente care fac o astfel de presupunere hazardată în privința evoluției prețurilor”, a explicat Răzvan Nicolescu, expert în energie, la solicitarea Libertatea.

Eugenia Gușilov: Scumpiri de peste 20% la energie, „cartoful fierbinte” poate ajunge la consumatorii finali

Expertul în energie Eugenia Gușilov avertizează că facturile pentru români pot crește cu peste 20% și este de părere că statul nu mai are resurse pentru noi subvenții.

Scumpirile vin din cauza opririi capacităților Nuclearelectrica, cele care creează presiune pe furnizori.

„Problema este că 20% din producția de electricitate pe care România se baza până pe 28 iulie (când prima unitate de la Cernavodă a fost oprită) a fost scoasă din producția națională. Situația trebuia să fie temporară și revenit la normal la final de august sau început de septembrie, ceea ce nu s-a întâmplat. Astfel, costurile asociate gestionării acestei absențe, a 20% din producția națională de electricitate din SEN (Sistemul Energetic Național) s-au rostogolit și în septembrie, și în octombrie.

Adică noi cumpărăm mai scump de undeva, ca să se suplinească electricitatea mai ieftină care trebuia să fie livrată de Nuclearelectrica și nu este în acest moment. Acesta este cartoful fierbinte”, a explicat joi, pentru ziarul Libertatea, Eugenia Gușilov, expert în energie și fondatoarea unuia dintre cele mai importante think tank-uri de energie de la noi din țară, Romania Energy Center (ROEC).

Oprirea capacităților Nuclearelectrica a pus presiuni pe furnizori, pentru că ei au fost obligați să cumpere energie la prețurile care erau pe piață pentru a acoperi contractele deja semnate cu clienții finali.

„Dacă era o chestiune temporară, Nuclearelectrica putea ea să acopere absența acestor cantități și să se ducă în piață să cumpere ceea ce ea nu poate să producă și să livreze la furnizorii cu care are contracte încheiate. Aceasta era o variantă. Nuclearelectrica a zis pas și a activat clauza de forță majoră. Ceea ce înseamnă că problema se mută la furnizori în curte. Adică Nuclearelectrica s-a pus la adăpost și atunci cei care au cartoful fierbinte sunt furnizorii.

Așa că ei trebuie, mort-copt, să cumpere de undeva această cantitate de electricitate pe care înainte o luau de la Nuclearelectrica și se duc pe PZU, unde prețurile sunt mai mari”, continuă Gușilov.

Fondatoarea ROEC: Furnizorii au cumpărat în august-octombrie energie la preț dublu, ca să acopere golul lăsat de Nuclearelectrica

În această situație, furnizorii de energie au preluat întreaga presiune financiară: ei trebuie să achiziționeze de pe piața spot (PZU) cantitățile lipsă de energie, „la prețuri de până la 1.100 de lei pe MWh, în condițiile în care contractele cu consumatorii erau calculate pe baza unui tarif inițial de achiziție de circa 500-600 de lei pe MWh”, deci cam la jumătate, mai spune experta în energie.

Această diferență mare de costuri erodează disponibilitățile de cash-flow ale companiilor de furnizare, apărând deja primele cazuri de insolvență în piață, cum este cel al Getica 95.

„Deci vă dați seama ce fac furnizorii acum? August, septembrie, octombrie - cumpără mai scump din piața spot ca să acopere golul lăsat, adică acei megawați lipsă de la Nuclearelectrica. Ei au acum această pierdere. Și acesta este un model care îți creează o gaură semnificativă în finanțe și pune mare presiune pe cash-flow.

Deja avem prima victimă, compania locală Getica 95, care a spus că nu mai are cash-flow, că gaura lor pe două luni și jumătate e 230 de milioane de lei”, a amintit fondatoarea ROEC.

Cu alte cuvinte, spune ea, cartoful fierbinte e în curtea furnizorilor, care acum cheltuiesc de două ori mai mult ca să cumpere energie, să acopere cantitatea care trebuia să vină de la Nuclearelectrica, și să o dea mai departe la clienții finali cu care ei nu pot denunța contractul.

„Adică poți doar să-ți declari insolvența, falimentul și apoi clienții să fie transferați la un furnizor de ultimă instanță, asta e soluția”, punctează Eugenia Gușilov.

Companii care pot scumpi lumina: PPC, Electrica Furnizare, ENGIE, Alive Capital

O a treia variantă ar fi ca furnizorii să transfere o parte din aceste costuri suplimentare de achiziție către clientul final. Și aceasta este varianta în care cresc facturile mai mult decât 20%, continuă ea.

„Adică tu plătești dublu în piață ca să cumperi electricitatea pe care o vinzi clientului final la jumătate de preț din costul cu care tu o achiziționezi. Vă dați seama de afacere păguboasă (...)! Și, atunci, pasezi integral sau parțial aceste costuri la consumator. Acesta este varianta în care cresc facturile cu mai mult de 20%”, analizează specialista în energie.

Ea a precizat și companiile din sector unde pot interveni scumpiri la lumină în perioada următoare. Este vorba de companiile care au contractele încheiate și își luau energia de la Nuclearelectrica.

„Pentru marile mari companii din sector - precum PPC, Electrica Furnizare, ENGIE sau Alive Capital - menținerea acestui deficit pe o perioadă nedeterminată devine nesustenabilă fără modificarea tarifelor finale”, concluzionează Eugenia Gușilov.

Pe listă mai apare Getica și, cu volume mai mici, Hidroelectrica și Transelectrica. Dar ultimele două nu sunt în pericol, apreciază experta în energie.

Eugenia Gușilov: Trebuie să fim pregătiți pentru cele mai nerealiste variante

Aceasta este problema „cartofului fierbinte”, care în momentul de față este în scenariul 2 la furnizori, dar se poate oricând muta în scenariul 3, adică la consumatorul final.

„Trebuie să fim pregătiți pentru cele mai nerealiste variante. Depinde foarte mult de soluțiile care se vor găsi, în afara celor trei scenarii pe care le-am spus: poate fi o înțelegere cumva între furnizori.

Adică se poate găsi și o formulă nouă de soluționare pe care acum ei să o negocieze și care să nu se traducă în varianta aceasta în care prețurile sar la clienții finali care aveau contracte cu furnizorii care, la rândul lor, aveau contract cu Nuclearelectrica. De fapt, aceștia sunt cei vizați”, a conchis expertul în energie Eugenia Gușilov.

Cosmin Păcuraru: În piață vor crește prețurile, în facturi, depinde de Guvern

La rândul său Cosmin Păcuraru, specialist în securitate energetică, spune că, în timp ce pe piețele angro se înregistrează fluctuații constante, tariful final din facturile populației depinde direct de măsurile de protecție pe care le va adopta Guvernul, dar și de strategiile de achiziție ale furnizorilor.

„Depinde de ce își dorește Guvernul, care este sau nu este. În general, când e vorba de facturile consumatorilor casnici, intervine Executivul. Să nu uităm că încă funcționează plafonarea pentru gaze.

Deci, în piață vor crește prețurile, în facturi, depinde de Guvern și de politicile pe care o să le facă viitorul Executiv. Dar nu cred că viitorul Guvern va lăsa populația și industria, economia, pe niște prețuri gigantice”, este de părere Cosmin Păcuraru.

Expertul în energie atrage atenția că adevăratele probleme din sector nu se află neapărat în calculul imediat al facturilor, ci în zona de producție.

Atunci când România ajunge să importe o cantitate de energie mai mare decât cea pe care o generează, prețurile naționale se conectează direct la cotațiile din regiune.

„Vineri (2 octombrie) s-a întâmplat o mare nenorocire pe piața de energie electrică. România a importat mai mult decât a produs. Acest lucru înseamnă că România va avea prețurile din regiunea aceasta a Uniunii Europene. Asta înseamnă prețul energiei în acest moment în România”, a atras atenția specialistul în energie.

Cum se formează prețul din factura consumatorilor casnici

Cosmin Păcuraru a explicat că suma finală pe care un consumator casnic o achită lună de lună în factura de la lumină reprezintă un cumul de tarife la care furnizorul reușește să își asigure necesarul de energie. Prețurile variază considerabil în funcție de tipul de piață accesat.

Cei mai mulți furnizori își optimizează costurile prin contracte bilaterale, unde tarifele sunt mai stabile și mai mici.

În schimb, achizițiile efectuate pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) sau pe cea Intraday implică costuri simțitor mai ridicate.

Cele mai mari penalități apar pe piața de echilibrare, unde erorile de prognoză ale furnizorilor pot duce la costuri extrem de mari sancționate de Transelectrica.

„Un lucru trebuie știut: cum se fac prețurile pe factura de energie electrică. Furnizorii achiziționează energie, dar energia are un preț în funcție de piețe. Adică unul este prețul pe piața pentru ziua următoare și altul este pentru piața contractelor bilaterale. Iar în factură, de fapt, este un cumul de prețuri cu care furnizorul își cumpără energie. Prețurile mai mici sunt pe piețele contractelor bilaterale, prețurile mari sunt în piața pe ziua următoare și pe intraday”, precizează Păcuraru.

Ionuț Purica, expert energie: Dacă e mai mult de 10%, posibil să fie speculativ

Prof. univ. Ionuț Purica, cunoscut expert în energie nucleară, spune că scumpirile ar putea fi de circa 10%.

În opinia lui, o creștere care depășește acest procent ar putea să nu fie justificată de costurile reale, ci să includă o componentă speculativă.

„Cred că măririle de preț ar putea fi în jur de 10%. Dacă e mai mult, posibil să fie speculativ. Oricum statul câștigă, dar pierderea pentru restul economiei este mai mare. «Aruncăm copilul cu tot cu apă», cum se spune”, a precizat Ionuț Purica pentru Libertatea.

Expresia face referire la faptul că atunci când încerci să obții un anumit avantaj (venituri mai mari la buget), ajungi să provoci un prejudiciu mai mare în altă parte.

„Cum citești corect factura la curent?” - campanie Libertatea

Ziarul Libertatea a demarat vineri, 25 septembrie 2026, campania „Cum citești corect factura la curent?”, un demers jurnalistic ce are ca scop informarea românilor despre tot ceea ce achită, lunar, în nota de plată de la energia electrică.

Cum „citim” factura Hidroelectrica la energie: cât plătim, de fapt, pentru lumină și câți bani ajung la stat prin taxe și contribuții

FUI, POD, CfD. Cum „descifrăm” cele 39 de linii din factura PPC la energie și cât costă, de fapt, un kilowatt. Sunt multe taxe incluse în nota de plată

Pe ce dăm 60 de lei dintr-o factură de 100 de lei, la lumină. Curentul costă doar 40 de lei. Factura Electrica Furnizare, descifrată pe înțelesul tuturor

În fiecare zi de marți și vineri din fiecare săptămână, Libertatea va explica simplu și pe înțelesul oricui ce costuri sunt în factura la curent, pentru fiecare distribuitor.

Contrar a ceea ce mulți român cred, costul luminii lunare nu este cel afișat pe factura de la curent. În realitate, kilowații consumați costă cam jumătate din prețul final pe care îl plătim lunar.

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Tags: Ministerul Energiei Știri energie Energia curent electric Cernavodă Stiri seceta hidroelectrica Cristian Busoi Razvan Nicolescu
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Premiul Nobel pentru Literatură 2026 îi revine scriitoarei Anne Carson, una dintre cele mai rafinate autoare din literatura contemporană
Știri România
07:00
Tragerile loto din 8 octombrie 2026. Report de peste 2,4 milioane de euro la Loto 6 din 49
Solicitarea unui avans financiar este o practică obișnuită în cazul renovărilor de apartamente, însă poate deveni o sursă de riscuri financiare dacă nu este gestionată corespunzător.
Lifestyle
16:21
Ghid practic pentru renovarea apartamentului: Cum te protejezi de meșterii care cer bani în avans, ce spune legea și cum trebuie făcute plățile
Fotografie aeriană a navei de croazieră „Disney Magic” la plecarea din Miami
Cultură și Vacanțe
16:02
Disney a lansat cel mai spectaculos vas de croazieră din flota sa. Turitșii se vor putea bucura de 7 piscine, spectacole live și un meniu inspirat din filmele „Frozen”
Dacă te confrunți cu tristețe, furie sau o stare de spirit proastă care persistă mai mult de două săptămâni și îți afectează viața de zi cu zi, este momentul să ceri ajutor de specialitate.
Lifestyle
14:57
Ce se întâmplă când tristețea durează mai mult de două săptămâni și care sunt semnele ce indică o problemă gravă la copii și adulți
Femeie din SUA de 100 ani cu o coca cola în mână
Longevitate
12:39
O femeie de o sută de ani are aceeași cină în fiecare seară: hotdog și o Coca-Cola. „Sunt în rai”
Cum păstrezi hreanul pentru iarnă
Lifestyle
11:40
Cum se păstrează hreanul pentru iarnă: metode simple ca să rămână proaspăt şi iute
Scorțișoară în cafea
Lifestyle
7 oct.
De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are
De ce cade părul toamna
Lifestyle
7 oct.
De ce cade părul mai mult toamna și când ar trebui să te îngrijorezi
Crenguțe de vișin în borcanul cu murături
Lifestyle
6 oct.
De ce se pun frunze sau crenguţe de vişin la murături - secretul bunicilor
Castraveți bulgărești
Lifestyle
2 oct.
Castraveți bulgărești pentru iarnă - rețeta tradițională
Primăria București a introdus un nou regulament pentru circulația vehiculelor grele în oraș, anunță instituția pe 8 octombrie.
Știri România
14:19
Noi reguli pentru camioane și TIR-uri în București: restricțiile de tonaj se extind și amenzile se dublează
Rareș Bogdan
Știri România
14:19
Rareș Bogdan, audiat ca martor la DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos
Un microbuz plin cu pasageri s-a izbit de o mașină la Mateești.Foto: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Știri România
13:22
Planul Roșu de Intervenție, activat în județul Vâlcea după un accident grav între un microbuz și o mașină. Sunt implicate zece persoane
bmw x3 - gri, 2026 confiscat la vama sculeni
Știri România
13:16
Un șofer polonez de 26 de ani a rămas fără BMW-ul nou-nouț de 320.000 de lei la vama Sculeni
guvernul-romaniei-sigla
Opinii
7 oct.
A avea sau a nu avea guvern…
VIDEO Cine este Luca Niculescu
Opinii
6 oct.
Mă cheamă Luca și-mi place-ntre golani...
Arhiva foto
Opinii
6 oct.
Acea zi din octombrie
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Opinii
5 oct.
Programul de clemență din care fermierul lipsește
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