În primăvara anului trecut, Andrew Barabancea a suferit un infarct și a ajuns internat în spital, însă după acel moment viața lui s-a schimbat foarte mult.

Într-un interviu pe care l-a acordat în Libertatea, artistul ne-a vorbit despre viața lui, afirmând că este un om simplu.

„Aș spune multe lucruri despre mine. (n.r. - râde) Însă, ca să mă rezum la doar câteva cuvinte, aș spune că sunt: ambițios, perseverent, sincer, exigent și amuzant.

Sunt un om simplu, care se bucură de orice, mai ales de timpul petrecut cu cei dragi. Un om care se bucură când aude o piesă bună. Îmi place să contemplez foarte mult și sunt, de asemenea, foarte organizat”, a afirmat fiul Ozanei Barabancea.

Întrebat ce îl face fericit cu adevărat, Andrew Barabancea a dezvăluit că liniștea: „Multe lucruri mă fac fericit! Însă, cu adevărat, pot spune că liniștea. Dacă am liniște, am tot”!

Artistul, care își dorește să fie jurat într-o emisiune de televiziune, ne-a oferit detalii și despre momentul neplăcut petrecut în luna mai a anului 2025, când a ajuns la spital după ce a suferit un infarct.

„A fost o perioadă destul de dificilă, care mi-a deschis ochii și m-a făcut să-mi dau seama care sunt prioritățile mele. Pot spune că acum sunt mai atent și că am un stil de viață mai sănătos. Am început să fiu mai calm, să nu mă mai stresez din orice lucru și să mă împac cu ideea că «tot ce se întâmplă, se întâmplă spre binele meu». Alături mi-a fost familia, iar asta este cel mai important. Împreună am trecut peste toate.