Ce înseamnă, de fapt, armistițiul energetic anunțat de Donald Trump și de ce avantajează Rusia

Anunţul făcut duminică de preşedintele american Donald Trump cu privire la instaurarea unui „armistiţiu energetic” între Rusia şi Ucraina s-a referit, de fapt, la un potenţial acord prin care fiecare parte beligerantă să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol ale celeilalte, explică Axios, care citează un oficial de la Casa Albă.

Trump exercită presiuni maxime asupra lui Zelenski

Liderul republican de la Casa Albă încearcă să impună propriul armistiţiu parţial și se așteaptă ca Volodimir Zelenski să-l respecte. Președintele ucrainean s-a declarat din nou dispus pentru un armistițiu energetic total, în timp ce Kremlinul nu a dorit să comenteze propunerea lui Trump.

„Ruşii se gândesc la asta. Vom afla în curând dacă sunt pregătiţi”, a spus oficialul de la Casa Albă.

Oficialul respectiv suține că, odată cu încetarea atacurilor asupra rafinăriilor de petrol, ar putea urma un acord pentru încetarea atacurilor asupra centralelor electrice şi a reţelelor energetice, așa cum cere conducerea de la Kiev.

Este puțin probabil ca regimul de la Moscova să accepte un astfel de acord pe care l-a respins în repetate rânduri. De altfel, Kremlinul este interesat doar ca Ucraina să nu mai atace în teritoriul rus, mai ales rafinăriile de petrol.

O propunere disproporționată

În realitate, propunerea „rafinărie pentru rafinărie”, aşa cum a prezentant-o oficialul de la Casa Albă, este disproporţională, notează Axios.

Ucraina dispune de o singură rafinărie de petrol, pe care ruşii au atacat-o de mai multe ori şi care nu funcționează la capacitate maximă. Rusia, în schimb, are o reţea vastă de rafinării.

Un exemplu elocvent că armistiţiul lui Trump se referă doar la rafinării este că, imediat după anunț, Rusia a lansat atacuri asupra centralelor electrice din Ucraina.

Ucraina insistă ca armistițiul energetic să includă întregul sector. „Importăm motorină şi gaz. Ceea ce ne trebuie este ca ruşii să înceteze atacurile asupra reţelei noastre electrice”, a explicat oficialul ucrainean.

Ca urmare a discuției purtate vineri cu liderul autocrat rus Vladimir Putin, Donald Trump rămâne concentrat pe oprirea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia. În prag de alegeri în SUA, el vrea să impună ideea că aceste atacuri determină creşterea preţurilor la combustibili, nu războiul pe care îl poartă împotriva Iranului începând din 28 februarie.

Unii oficiali de la Casa Albă avertizează că atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor din Rusia afectează mai mult relaţia lui Zelenski cu Trump decât îl prejudiciază pe Putin.

Negociatorii lui Trump, acuzați că au amenințat delegația ucraineană

Pe de altă parte, un oficial de la Kiev a declarat vineri pentru Axios că negociatorii lui Trump, prietenul său Steve Witkoff şi ginerele său Jared Kushner, au ameninţat delegația ucraineană cu care s-au întâlnit vineri la Miami că SUA ar urma să înceteze schimbul de informații cu Ucraina dacă Zelenski va continua să ignore solicitarea președintelui american privind încetarea atacurilor asupra rafinăriilor din Rusia.

Întrevederea de la Miami s-a încheiat brusc după ce Trump a anunțat o discuție „extrem de fructuoasă” cu Putin și că va suspenda unele sancțiuni pentru a permite Rusiei să exporte 4,8 milioane de tone de motorină.