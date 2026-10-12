Schimbarea de pe YouTube care a înfuriat lumea: cum arată noul design care mută comentariile în lateral

YouTube testează un redesign radical a site-ului desktop, mutând secțiunea de comentarii și detaliile clipului într-o bară laterală dedicată, situată în partea dreaptă a ecranului. De asemenea, clipurile recomandate ocupă acum spațiul de sub playerul video. Acest design experimental este testat deja pe mai mulți utilizatori, însă reacțiile sunt în mare parte negative, mulți declarând că experiența de vizionare s-a înrăutățit considerabil.

Cum arată noul design

În noul format, fereastra principală pentru conținut video este încadrată de un panou vertical care afișează descrierea clipului, funcții interactive și discuțiile utilizatorilor.

Noul design testat de YouTube pe unii utilizatori.

În același timp, o grilă densă cu clipurile recomandate ocupă întreaga zonă de sub player. Conform criticilor, această configurație creează un aspect aglomerat, care distrage atenția de la conținutul principal, în special pentru clipurile mai lungi.

„Mutarea comentariilor într-un panou lateral face dificilă evitarea spoilerelor în timpul vizionării”, au mai comentat utilizatorii pe Reddit.

Reacțiile utilizatorilor

Nemulțumiți de noul design, mai mulți utilizatori caută soluții pentru a reveni la layout-ul clasic. Comunitățile online, în special cele de pe Reddit, raportează o utilizare crescută a extensiilor de browser și a filtrelor personalizate uBlock Origin, care permit repoziționarea elementelor interfeței.

Un utilizator a explicat că „acest design nu are sens pentru desktop. Totul este prea înghesuit”.

Schimbări de design criticate anterior

Aceasta nu este prima încercare a YouTube de a modifica interfața desktop. În 2024, compania a testat un design similar, oferindu-l inițial abonaților YouTube Premium. Totuși, reacțiile negative masive din partea comunității au determinat oprirea rapidă a experimentului.

Potrivit Ubergizmo, Google susține că actualizările periodice ale interfeței sunt menite să îmbunătățească interacțiunea utilizatorilor, să reducă aglomerația de pe ecran și să asigure o experiență uniformă pe diverse tipuri de device-uri.

Cu toate acestea, utilizatorii desktop rămân critici față de prezentările compacte și prea încărcate.

Ce urmează?

Deocamdată, YouTube nu a clarificat dacă acest design va deveni permanent sau dacă este doar un test A/B temporar.