Performanța financiară vine pe fondul unei strategii axate pe modele cu valoare adăugată ridicată și pe restructurarea proceselor de producție.

Transformări strategice la Mioveni

„Anul 2025 a confirmat direcția de consolidare a performanței financiare a Automobile Dacia, deși contextul economic a fost dificil și marcat de incertitudini”, a declarat Aurelia Leoveanu, directorul financiar al companiei.

Aceasta a explicat că avansul înregistrat a fost alimentat în principal de lansarea modelului Bigster și de relocarea producției modelelor mai accesibile în Maroc.

Modelul Bigster, aflat la primul său an complet de producție, a generat un impact semnificativ asupra veniturilor.

Bigster și Duster, cele mai profitabile modele ale companiei

„Cu peste 100.000 de unități produse, Bigster este cel mai avansat și mai bine echipat model din istoria Dacia, fiind poziționat într-un segment superior, ceea ce a influențat pozitiv marjele de profit”, a adăugat Leoveanu.

De asemenea, fabrica din Mioveni s-a concentrat și pe producția modelului Duster, un alt model profitabil al companiei.

Noua Dacia Duster i-a impresionat și pe jurnaliștii italieni, care au scris recent că „saltul tehnologic al mașinii este evident”.

În 2025, Dacia a înregistrat un profit net de 629 de milioane de lei, cu 10% mai mare decât în 2024.

De ce vrea Dacia să reducă investițiile

Profitul operațional a ajuns la 845 de milioane de lei, în creștere cu 9% față de anul precedent. Aproape întreg profitul va fi distribuit acționarilor, conform deciziei recente a conducerii.

Totuși, un aspect remarcabil este reducerea investițiilor, evidențiată în documente.

Decizia de a renunța la proiectul de extindere a capacității de producție la 400.000 de vehicule anual a fost influențată de schimbările de pe piața auto globală și de orientarea Grupului Renault către eficiență și optimizare.

„În prezent, accentul este pus pe dezvoltarea de modele noi, modernizarea proceselor și integrarea tehnologiilor emergente”, a explicat Leoveanu.

Piața auto din România, sub presiune

Situația economică din România a avut un impact semnificativ asupra vânzărilor de autoturisme, inclusiv asupra celor din portofoliul Dacia.

„România s-a confruntat cu cea mai ridicată rată a inflației din Uniunea Europeană, ceea ce a afectat atât costurile operaționale, cât și comportamentul de consum. În plus, costurile energiei au rămas printre cele mai ridicate din Europa, afectând direct sectorul auto”, a subliniat Leoveanu.

Astăzi, Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe, se va întâlni cu premierul interimar Ilie Bolojan pentru a discuta despre perspectivele pieței auto și strategia de consolidare a producției locale în fața noilor provocări economice și tehnologice.

Inflația anuală din România a atins 10,7% în aprilie 2026 comparativ cu perioada similară a anului trecut, acesta fiind cel mai înalt nivel din ultimele luni, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS).

Dacia va lansa patru noi modele până în 2030

În pofida provocărilor economice, Dacia își menține ambițiile pentru viitor, planificând lansarea a patru modele electrice până în 2030.

Acestea vor completa gama de motorizări hibride, care va câștiga în importanță în anii următori.

Noul model Striker, ce va fi produs în Turcia, va include motoare full-hybrid și mild-hybrid, iar Sandero va beneficia de un motor full-hybrid începând din toamna acestui an.

Mai mult, din 2028, o generație complet electrică a modelului Sandero este planificată să intre pe piață.

Contribuția Dacia la economia națională

Dacia rămâne unul dintre pilonii economiei românești, contribuind cu aproximativ 5,4% la exporturile totale ale țării.

„Compania susține un ecosistem industrial complex, care generează valoare adăugată și locuri de muncă pe întreg lanțul economic”, au declarat reprezentanții Dacia.

Cu toate acestea, provocările economice și politice recente impun ajustări strategice, inclusiv în ceea ce privește costurile și investițiile.