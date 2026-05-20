Performanța financiară vine pe fondul unei strategii axate pe modele cu valoare adăugată ridicată și pe restructurarea proceselor de producție.

Transformări strategice la Mioveni

„Anul 2025 a confirmat direcția de consolidare a performanței financiare a Automobile Dacia, deși contextul economic a fost dificil și marcat de incertitudini”, a declarat Aurelia Leoveanu, directorul financiar al companiei.

Aceasta a explicat că avansul înregistrat a fost alimentat în principal de lansarea modelului Bigster și de relocarea producției modelelor mai accesibile în Maroc.

Modelul Bigster, aflat la primul său an complet de producție, a generat un impact semnificativ asupra veniturilor.

Bigster și Duster, cele mai profitabile modele ale companiei

„Cu peste 100.000 de unități produse, Bigster este cel mai avansat și mai bine echipat model din istoria Dacia, fiind poziționat într-un segment superior, ceea ce a influențat pozitiv marjele de profit”, a adăugat Leoveanu.

De asemenea, fabrica din Mioveni s-a concentrat și pe producția modelului Duster, un alt model profitabil al companiei.

Noua Dacia Duster i-a impresionat și pe jurnaliștii italieni, care au scris recent că „saltul tehnologic al mașinii este evident”.

În 2025, Dacia a înregistrat un profit net de 629 de milioane de lei, cu 10% mai mare decât în 2024.

De ce vrea Dacia să reducă investițiile

Profitul operațional a ajuns la 845 de milioane de lei, în creștere cu 9% față de anul precedent. Aproape întreg profitul va fi distribuit acționarilor, conform deciziei recente a conducerii.

Totuși, un aspect remarcabil este reducerea investițiilor, evidențiată în documente.

Decizia de a renunța la proiectul de extindere a capacității de producție la 400.000 de vehicule anual a fost influențată de schimbările de pe piața auto globală și de orientarea Grupului Renault către eficiență și optimizare.

„În prezent, accentul este pus pe dezvoltarea de modele noi, modernizarea proceselor și integrarea tehnologiilor emergente”, a explicat Leoveanu.

Piața auto din România, sub presiune

Situația economică din România a avut un impact semnificativ asupra vânzărilor de autoturisme, inclusiv asupra celor din portofoliul Dacia.

România s-a confruntat cu cea mai ridicată rată a inflației din Uniunea Europeană, ceea ce a afectat atât costurile operaționale, cât și comportamentul de consum. În plus, costurile energiei au rămas printre cele mai ridicate din Europa, afectând direct sectorul auto”, a subliniat Leoveanu.

Astăzi, Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe, se va întâlni cu premierul interimar Ilie Bolojan pentru a discuta despre perspectivele pieței auto și strategia de consolidare a producției locale în fața noilor provocări economice și tehnologice.

Inflația anuală din România a atins 10,7% în aprilie 2026 comparativ cu perioada similară a anului trecut, acesta fiind cel mai înalt nivel din ultimele luni, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS).

Dacia va lansa patru noi modele până în 2030

În pofida provocărilor economice, Dacia își menține ambițiile pentru viitor, planificând lansarea a patru modele electrice până în 2030.

Acestea vor completa gama de motorizări hibride, care va câștiga în importanță în anii următori.

Noul model Striker, ce va fi produs în Turcia, va include motoare full-hybrid și mild-hybrid, iar Sandero va beneficia de un motor full-hybrid începând din toamna acestui an.

Mai mult, din 2028, o generație complet electrică a modelului Sandero este planificată să intre pe piață.

Contribuția Dacia la economia națională

Dacia rămâne unul dintre pilonii economiei românești, contribuind cu aproximativ 5,4% la exporturile totale ale țării.

„Compania susține un ecosistem industrial complex, care generează valoare adăugată și locuri de muncă pe întreg lanțul economic”, au declarat reprezentanții Dacia.

Cu toate acestea, provocările economice și politice recente impun ajustări strategice, inclusiv în ceea ce privește costurile și investițiile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
 2 comentarii
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (2)
Avatar comentarii

Inginer 20.05.2026, 09:55

\"orientarea [...] către eficiență și optimizare.\" = producem în ţări cu mână de lucru mai ieftină. Nu ar trebui să ne mire treaba asta, la fel cum nu ar trebui să ne mire nici distribuirea profitului către acţionari. \"Situația economică din România a avut un impact semnificativ asupra vânzărilor de autoturisme\" hai nu, pe bune? Nu mai vrea lumea să dea 12k euro pe un Logan sau 20k euro pe un Duster? Oare pentru că sunt nişte preţuri... cam mari? Ba chiar au pierdut şi statul ca client, că acolo limita a rămas de 18k euro/vehicul. Aşa că o anumită marcă japoneză (da, deci cu maşini aduse peste juma\' de Glob, dintr-o ţară cu salarii mai mari şi care sunt şi purtătoare de taxe vamale) a venit şi a vândut sub preţul ăsta la instituţiile publice.

Avatar comentarii

Cosmin_X 20.05.2026, 11:13

Dupa atatia ani in care le-au fost promisa autostrada spre Europa, preturi la energie in crestere si taxe tot mai multe, s-au saturat francezi de Romania. Multumim guvernului pentru aceasta pierdere.

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Lovitură de teatru! E breaking news-ul momentului, care schimbă tot. Ce mutare fulger în politică! Ce au făcut Nicușor Dan și Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp
Viva.ro
Lovitură de teatru! E breaking news-ul momentului, care schimbă tot. Ce mutare fulger în politică! Ce au făcut Nicușor Dan și Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Unica.ro
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
GSP.RO
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.RO
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
Parteneri
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Libertateapentrufemei.ro
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Avantaje.ro
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Ramona Olaru, pictorial incendiar după ce fostul iubit s-a afișat cu o altă femeie: „Lovitură sub centură! România 1 - Grecia 0”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, pictorial incendiar după ce fostul iubit s-a afișat cu o altă femeie: „Lovitură sub centură! România 1 - Grecia 0”

Alte știri

Cum se depune Declarația unică 2026: cine trebuie să depună formularul 212
Știri România 15:31
Cum se depune Declarația unică 2026: cine trebuie să depună formularul 212
Legătura directă între marile tragedii din Caracal și Mureș și felul în care Poliția Română a fost îngenuncheată prin control politic
Știri România 14:55
Legătura directă între marile tragedii din Caracal și Mureș și felul în care Poliția Română a fost îngenuncheată prin control politic
Parteneri
Armele pe care dăm miliarde, dar prezintă risc pentru viețile militarilor în război. General NATO: „Există soluții mai ieftine și mai sigure”
Adevarul.ro
Armele pe care dăm miliarde, dar prezintă risc pentru viețile militarilor în război. General NATO: „Există soluții mai ieftine și mai sigure”
Adolescentul care a murit subit în curtea unei școli din Bacău era pasionat de fotbal. Dezvăluiri și acuzații grave după tragedie: „Acum doi ani a avut o operație, nu avea nimic în rest”
Fanatik.ro
Adolescentul care a murit subit în curtea unei școli din Bacău era pasionat de fotbal. Dezvăluiri și acuzații grave după tragedie: „Acum doi ani a avut o operație, nu avea nimic în rest”
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Liliana Ștefan, mama copiilor lui Dan Bittman, decizie radicală după despărțirea de artist. Ce meserie practică acum
Stiri Mondene 14:00
Liliana Ștefan, mama copiilor lui Dan Bittman, decizie radicală după despărțirea de artist. Ce meserie practică acum
Ce au găsit jandarmii din București într-o mașină a fanilor lui Max Korzh. Artistul cântă pe Arena Națională pe 23 mai 2026
Stiri Mondene 13:54
Ce au găsit jandarmii din București într-o mașină a fanilor lui Max Korzh. Artistul cântă pe Arena Națională pe 23 mai 2026
Parteneri
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Băiatul de 14 ani din Timiş care a căzut cu trotineta este în moarte cerebrală. Mătuşa cere interzicerea lor
ObservatorNews.ro
Băiatul de 14 ani din Timiş care a căzut cu trotineta este în moarte cerebrală. Mătuşa cere interzicerea lor
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Parteneri
Fostul jucător de la Rapid, despre România: „O țară groaznică, sunt toți țigani, șmecheri”
GSP.ro
Fostul jucător de la Rapid, despre România: „O țară groaznică, sunt toți țigani, șmecheri”
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Parteneri
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
Mediafax.ro
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Wowbiz.ro
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Wowbiz.ro
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Redactia.ro
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
BREAKING NEWS Un lift din Ministerul Transporturilor s-a prăbușit în gol mai multe etaje. Șapte persoane se aflau în interior
KanalD.ro
BREAKING NEWS Un lift din Ministerul Transporturilor s-a prăbușit în gol mai multe etaje. Șapte persoane se aflau în interior

Politic

Sorin Grindeanu a izbucnit la adresa lui Ilie Bolojan din cauza reactoarelor de la Doicești: „Să rămână în limitele date de Constituție”
Politică 13:49
Sorin Grindeanu a izbucnit la adresa lui Ilie Bolojan din cauza reactoarelor de la Doicești: „Să rămână în limitele date de Constituție”
Peste jumătate dintre români cer un nou Guvern, iar 40% vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică
Politică 13:26
Peste jumătate dintre români cer un nou Guvern, iar 40% vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică
Parteneri
Lidl extinde sistemul de bariere la accesul în parcare, la rețeaua de supermarketuri din Iași
ZiaruldeIasi.ro
Lidl extinde sistemul de bariere la accesul în parcare, la rețeaua de supermarketuri din Iași
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Fanatik.ro
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)
Spotmedia.ro
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)