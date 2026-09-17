Energylandia, din Zator, Polonia, a fost desemnat pe primul loc în clasamentul celor mai bune parcuri de distracții din Europa pentru 2026 realizat de Travelcircus. Parcul se află la aproximativ 526 de kilometri cu mașina de Oradea, iar un bilet de o zi în septembrie costă aproximativ 48 de euro, mai puțin decât tariful afișat pentru o vizită la Disneyland Paris.

Energylandia, pe primul loc în topul european

Travelcircus a analizat 112 parcuri tematice din Europa, luând în calcul raportul calitate-preț, evaluările vizitatorilor, notorietatea, oferta pentru diferite categorii de vârstă și popularitatea pe Instagram.

Energylandia a obținut 22,74 din 25 de puncte, fiind urmată de Europa-Park, cu 22,58 puncte, și Disneyland Paris, cu 21,68 puncte.

Parcul din Zator s-a deschis în 2014 și se află la aproximativ 50 de kilometri de Cracovia.

Cât costă biletele în septembrie 2026

Prețurile diferă de la un parc la altul și, în unele cazuri, în funcție de ziua aleasă.

Loc Parc de distracții Țară Punctaj Preț orientativ - septembrie 2026 1 Energylandia Polonia 22,74 209 PLN - aproximativ 48 euro 2 Europa-Park Germania 22,58 67 euro 3 Disneyland Paris Franța 21,68 de la 75 euro pentru un singur parc la 109 euro pentru 2 parcuri 4 Efteling Olanda 21,62 56 euro 5 Parcul Asterix Franța 21,38 de la 49 euro

La Energylandia, tariful online pentru sezonul de toamnă, valabil între 1 septembrie și 31 octombrie, este de 209 PLN, adică aproximativ 48 de euro.

Parcul de distracții Energylandia se află la 50 km de Cracovia Sursa foto: GettyImages

Europa-Park din Germania are în sezonul 2026 un bilet de o zi pentru adulți de 67 de euro.

La Disneyland Paris, site-ul oficial afișează pentru anumite date din perioada 21-27 septembrie un bilet de o zi pentru două parcuri la aproximativ 109 euro. Pentru un singur parc, prețul pornește de la 75 euro.

Efteling are în 2026 bilete cu prețuri care pornesc de la 56 de euro.

La Parc Astérix, biletele online pornesc de la 49 de euro, iar în septembrie există și o ofertă specială de 30 de euro pentru anumite zile.

Top 10 parcuri de distracții din Europa în 2026

Energylandia, Polonia – 22,74 puncte Europa-Park, Germania – 22,58 puncte Disneyland Paris, Franța – 21,68 puncte Efteling, Olanda – 21,62 puncte Parc Astérix, Franța – 21,38 puncte Gardaland, Italia – 21,22 puncte Phantasialand, Germania – 21,15 puncte Drayton Manor, Marea Britanie – 20,92 puncte Liseberg, Suedia – 20,91 puncte Paultons Park, Marea Britanie – 20,85 puncte.

Parcul cu cele mai multe roller coastere

Pentru turiștii din vestul României, Energylandia are și avantajul distanței. Drumul rutier dintre Oradea și Zator este de aproximativ 526 km, potrivit unei estimări, ceea ce înseamnă că parcul poate fi inclus într-o excursie cu mașina prin Ungaria și Slovacia.

Însă, există și bilete ieftine de avion între București și Cracovia. Cracovia a fost desemnat cel mai curat oraș din lume, recent.

Energylandia se află în Zator, Polonia (la aproximativ 50 km de Cracovia), și este cel mai mare parc de distracții din această țară și unul dintre cele mai populare din Europa.

Parcul găzduiește 19 roller coastere, ceea ce îl situează pe primul loc în Europa și la egalitate pe locul 1 în lume la numărul de coastere active dintr-un singur parc.

Hyperion este cel mai înalt roller coaster, are 77 m, și cel mai rapid (142 km/h) mega roller coaster din Europa. Căderea sa inițială are un unghi de 85 de grade și trece printr-un tunel subteran.

Parcul Energylandia găzduiește și Zadra, cel mai înalt roller coaster hibrid (structură din lemn și oțel) din lume, atingând o înălțime de 63 metri, o viteză de 121 km/h și o înclinare directă la 90 de grade.

De asemenea, vizitatorii pot încerca și Speed Water Coaster, cel mai înalt (60 m) și cel mai rapid (110 km/h) roller coaster pe apă din lume.

Parcul are o suprafață uriașă de peste 90 de hectare și este împărțit în 7 zone tematice (printre care Bajkolandia pentru copii, Extreme Zone, Dragon Zone, Aqualantis, Sweet Valley și un Water Park masiv).