Vladimir Putin crede că va captura Donbasul în 2026

Un oficial rus cu conexiuni la Kremlin a declarat pentru Reuters că Putin este convins, pe baza rapoartelor militare, că regiunea Donețk va fi cucerită complet până la sfârșitul acestui an. Această percepție este contrazisă însă de realitatea pe teren.

„Fanteziile militare ale lui Putin ignoră capacitățile defensive ale Ucrainei, limitele armatei ruse și complexitatea terenului”, subliniază experții de la ISW.

Conform calculelor făcute de experții de la ISW, Rusia ar putea captura restul teritoriului de 19% din regiunea Donețk abia în octombrie 2032 în cazul menținerii situației actuale pe câmpul de luptă. Acest orizont de timp înseamnă peste 10 ani și 7 luni de la lansarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, care a depășit deja ca durată atât Primul Război Mondial, cât și implicarea Uniunii Sovietice în cel de-al Doilea Război Mondial. În august 2026, trupele ruse au avansat cu 2,36 kilometri pătrați pe zi în Donbas în schimbul unor pierderi umane de 1.200 – 1.500 soldați pe zi.

În august și septembrie, emisarii președintelui american Donald Trump au purtat discuții cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski pentru reluarea negocierilor de pace. Putin insistă ca Ucraina să-i cedeze Donbasul, în timp ce Zelenski respinge ideea de a ceda teritorii în schimbul păcii.

Cultura dezinformării, o caracteristică a armatei ruse

Potrivit ISW, cultura dezinformării din cadrul armatei ruse joacă un rol major în întreținerea iluziilor militare ale lui Putin. Comandanții ruși prezintă frecvent „rapoarte optimiste”, exagerând succesele și raportând capturarea unor teritorii care, de fapt, rămân sub controlul forțelor ucrainene.

De exemplu, bloggerii pro-Kremlin au observat că armata rusă și-a infiltrat oamenii în unele localități ucrainene pentru a ridica un steag și a-l fotografia ca „dovadă” a capturării, în timp ce localitățile rămâneau de fapt sub controlul armatei ucrainene.

În regiunea Donețk, Ucraina apără orașe foarte importante strategic, printre care Drujkivka, Kramatorsk și Sloviansk, toate situate pe „centura de fortărețe” a Ucrainei.

Experții de la ISW sunt sceptici cu privire la posibilitatea ca Rusia să captureze întreaga regiune Donețk sau măcar unul din cele trei orașe majore de pe «centura de fortărețe» până la sfârșitul acestui an, având în vedere ritmul actual al operațiunilor.

Vladimir Putin mai are bani doar pentru doi ani de război

Pe de altă parte, spionajul militar ucrainean estimează că Putin dispune acum de resurse doar pentru doi ani de război. „Pentru a reduce aceste resurse, este necesară o colaborare mai strânsă cu partenerii internaționali. Sancțiunile trebuie să fie cu adevărat eficiente”, a spus Oleh Ivașcenko, directorul HUR, într-un interviu acordat pentru Ukrinform.

În plus, mai mult de 60% dintre ruși se opun războiului. „Nemulțumirea va crește, alimentată de situația economică precară și de pierderile masive de vieți omenești”, a apreciat directorul spionajului militar ucrainean.

Volodimir Zelenski cere încetarea războiului

La începutul lunii iunie, Volodimir Zelenski i-a adresat o scrisoare deschisă lui Vladimir Putin în care avertizează asupra riscului prelungirii războiului și cere negocieri reale de pace. Zelenski subliniază că războiul este din ce în ce mai nepopular printre ruși, care se confruntă cu atacuri cu drone ucrainene, penurii de combustibili, scumpiri și restricții constante. „Oamenii nu mai suportă o luptă fără sfârșit”, scrie el, îndemnându-l pe Putin să oprească războiul.

Ulterior, Zelenski a afirmat că Rusia intenționează să mobilizeze între 300.000 și 500.000 de oameni pentru a compensa dificultățile Ministerului rus al Apărării în a recruta suficienți soldați pe bază de contract.

Negocieri sub semnul incertitudinii

În august, Donald Trump l-a trimis pe directorul CIA, John Ratcliffe, la Moscova pentru discuții cu șefii serviciilor ruse secrete, Serghei Narîșkin și Aleksandr Bortnikov. Potrivit Axios, Ratcliffe a încercat să afle dacă aceștia pot să-l convingă pe Putin să revină la masa negocierilor. The New York Times notează că Ratcliffe a oferit o analiză sumbră a perspectivelor economice și militare ale Rusiei, îndemnând la încheierea unui acord înainte de a fi prea târziu.

Pe 5 septembrie, emisarii lui Trump, Steven Witkoff și Jared Kushner, s-au deplasat la Moscova pentru discuții cu Putin. În ziua următoare, aceștia au vizitat Kievul și s-au întâlnit cu Zelenski. Financial Times relatează că negociatorii americani nu au prezentat idei noi, ci au încercat să reînvie unele propuneri anterioare.

Putin insistă să ocupe întregul Donbas și să-și impună propriile condiții fără a garanta încheierea războiului. În același timp, Zelenski exclude orice cedare teritorială, considerând Donbasul esențial pentru apărarea Ucrainei.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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millworm 07.09.2026, 22:10

Superb, e exact stirea de care avem nevoie :))))) In limba romana se mai numeste si "nutret"

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