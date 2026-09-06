„Ambele părți vor trebui să facă compromisuri și să își reducă diferențele de opinie, iar noi credem că avem elementele necesare pentru a realiza acest lucru”, a declarat Steve Witkoff într-o conferință de presă alături de Volodimir Zelenski și Jared Kushner. „Este foarte dificil, dar suntem hotărâți, ne pasă și sperăm că toate acestea vor duce la o rezoluție diplomatică”, a adăugat el, citat de AFP.

Volodimir Zelenski: Rusia va continua războiul împotriva Ucrainei

La rândul lui, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, în pofida evaluării sale „pozitive” a discuțiilor cu emisarii americani aflați în prima lor vizită oficială la Kiev, războiul Rusiei împotriva Ucrainei pare că va continua în iarna următoare.

„Sperăm sincer să ajungem la acorduri cu partenerii noștri americani și contăm pe sprijinul partenerilor noștri europeni, în cazul în care războiul va continua pe parcursul iernii, ceea ce pare a fi cazul în acest moment”, a spus Zelenski în timpul conferinței de presă.

În ceea ce privește cererile teritoriale ale Rusiei, Volodimir Zelenski a cerut să fie abordate într-un summit trilateral la nivel de lideri de stat – o situație de care fuge liderul autocrat rus Vladimir Putin.

„Îmi mențin poziția: astfel de probleme complexe pot fi rezolvate doar la nivel de conducere”, a subliniat șeful statului ucrainean.

Volodimir Zelenski se arată de mult timp dispus pentru o întrevedere cu Vladimir Putin pentru a discuta deschis cu cărțile pe față, lucru pe care liderul rus refuză să-l facă.

Steve Witkoff: discuțiile de pace vor continua „atât timp ca va fi nevoie”

Witkoff a mai declarat că a purtat duminică discuții „foarte semnificative” cu Zelenski. „Sperăm să continuăm acest lucru atât timp cât va fi nevoie”, a adăugat emisarul american, bun prieten cu Donald Trump.

„Sperăm că această călătorie a deschis noi căi pentru progres. Cred că am învățat multe”, a afirmat Jared Kushner, ginerele liderului republican de la Casa Albă.

Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit inițial cu Zelenski și echipa de negociatori a Ucrainei, apoi cu o delegație de consilieri europeni pe probleme de securitate: germanul Günter Sautter, britanicul Jonathan Powell și francezul Emmanuel Bonne.

„Cred că fiecare dintre aceste întâlniri fundamentale ne aduce mai aproape de pace”, a insistat Zelenski. „Mulțumim Statelor Unite pentru sprijinul acordat și președintelui Trump pentru că i-a oferit delegației americane oportunitatea de a fi aici”, a mai spus el.

Ucrainenii nu vor să cedeze teritorii în fața agresorului

De la revenirea sa la Casa Albă, pe 20 ianuarie 2025, Donald Trump a inițiat mai multe runde de discuții pentru a găsi o cale de ieșire din războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Dar aceste încercări nu au reușit până acum să producă niciun progres tangibil, notează AFP.

Negocierile sunt practic blocate în principal din cauza „problemei teritoriale”, Moscova cerând ca armata ucraineană să se retragă complet din regiunea Donețk – obiectivul său principal inițial – și Ucraina să cedeze oficial toate teritoriile ocupate de armata rusă, solicitări pe care conducerea de la Kiev le refuză categoric în fața părții agresoare.

„Sperăm că aceste negocieri vor rezolva ceva. Ca ucraineancă, îmi doresc ca acestea să aibă loc păstrând în același timp teritoriile noastre”, a declarat Iulia, în vârstă de 41 de ani, într-un interviu acordat pentru AFP la Kiev. Ea a spus că provine dintr-un teritoriu ocupat de Rusia în estul Ucrainei și lucrează ca femeie de serviciu.

Iaroslav, în vârstă de 29 de ani, un rezident din Kiev, este sceptic. „Au fost deja atât de multe negocieri” fără a se ajunge la pace, a comentat el pentru AFP.

Kremlinul: am primit o „serie de idei” din partea emisarilor americani

Steve Witkoff și Jared Kushner au fost sâmbătă la Moscova și au discutat timp de trei ore cu Vladimir Putin. Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a catalogat întrevederea drept „constructivă, extrem de sinceră și bazată pe încredere”.

Potrivit lui Ușakov, cei doi emisari americani „au prezentat o serie de idei despre posibile căi către o soluționare”. Partea rusă „și-a exprimat încrederea în atingerea obiectivelor stabilite”, a adăugat el, fără a dezvălui care sunt aceste obiective.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat ulterior pentru AFP că Wiktoff și Kushner au „discutat” la Moscova „planuri substanțiale pentru următorii pași, care vor fi anunțați în următoarele săptămâni”.

„Situația nu este cu siguranță simplă”, le-a spus Putin celor doi emisari într-o sală de la Kremlin.

Donald Trump a sugerat anterior că și-a trimis emisarii în misiune cu „o nouă propunere de pace”, dar nu a oferit informații suplimentare.

Jared Kushner sugerează că Trump își dorește un acord de pace care să nu mai permită un alt război

„Nu dorim suferință și nici moarte. Dorim ca acest război să se încheie într-un mod just și care să împiedice Rusia să continue să agreseze Ucraina”, le-a transmis Zelenski lui Witkoff și Kushner, potrivit agenției ucrainene de presă Unian.

„Sunt necesare garanții de securitate (pentru Ucraina- n.r.). Este necesară o pace demnă. Propunerile noastre au fost schițate”, a afirmat el, fără a oferi detalii.

Jared Kushner a dat asigurări că socrul său Donald Trump este „foarte hotărât să pună capăt acestui război și vărsării de sânge” în urma căreia suferă atât de multe familii. Însă, a adăugat el, Trump mai vrea să creeze condițiile pentru un acord de pace care să facă imposibil un alt război între Rusia și Ucraina.

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