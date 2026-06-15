Summitul G7 la Evian: Trump, Iran și Ucraina în prim-plan

Intenţiile lui Donald Trump pentru summitul G7 sunt învăluite în mister, cu o singură certitudine: liderul de la Casa Albă va dicta tonul şi agenda discuţiilor, potrivit AFP. Totul pare să depindă de negocierile privind un acord de pace cu Iranul, iar semnele sunt pozitive. Chiar în ziua în care a împlinit 80 de ani, duminică, Trump a anunţat că s-a ajuns la o înţelegere cu Teheranul, programată să fie semnată vineri.

„Nu este posibil să-l «gestionăm» pe Trump aşa cum am făcut-o în timpul primului său mandat”, a declarat Liana Fix, cercetătoare asociată la Council on Foreign Relations, pentru AFP.

Liderii din Franţa, Germania, Italia, Canada, Japonia şi Regatul Unit, prezenţi la summit, au fost în mod repetat ţinta criticilor şi atacurilor lui Trump, cu excepţia premierului japonez Sanae Takaichi, faţă de care preşedintele american şi-a exprimat o apreciere deosebită.

Experţii nu se aşteaptă ca impopularitatea crescândă a lui Trump în Statele Unite sau anularea unor taxe vamale de către Curtea Supremă să-i influenţeze comportamentul. „Nu cred că vom vedea un preşedinte slăbit. Cred că va merge acolo şi va face ceea ce face întotdeauna, şi anume va încerca să impună cu forţa subiecte foarte complicate”, a explicat Jackson Janes, expert la German Marshall Fund of the United States.

Victor Cha, specialist la Centrul de Studii Internaţionale şi Strategice (CSIS), a adăugat: „Trump spune că nu-i plac aceste reuniuni multilaterale, dar nu suportă ca liderii din întreaga lume să se adune fără el”.

Relaţiile internaţionale, la răscruce

Pe fondul unor relaţii tensionate cu aliaţi tradiţionali, Trump va aborda la summit subiecte precum participarea ţărilor G7 la operaţiuni de deminare în strâmtoarea Ormuz şi dezechilibrele comerciale, pe care le consideră prioritare. Conform unui oficial american citat de AFP, decizia Franţei de a include aceste teme pe agenda discuţiilor este „foarte inteligentă” şi „pertinentă”.

Un alt subiect important va fi Ucraina. Spre deosebire de situaţia din 2025, când europenii erau dispuşi să facă concesii pentru a păstra sprijinul american pentru Kiev, „astăzi, Ucraina este mai puţin dependentă de Statele Unite”, a subliniat Max Bergmann, expert la CSIS.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, de asemenea prezent la summit, va participa marţi la o reuniune de lucru cu liderii G7, la care va fi prezent şi Trump. Deocamdată, o întâlnire bilaterală oficială între cei doi lideri nu este programată, dar nu este exclus un scurt schimb de replici, potrivit unui înalt oficial american.

Macron şi Trump, cină la Versailles

Preşedintele francez Emmanuel Macron a reuşit să-l convingă pe Trump să rămână o zi în plus în Franţa pentru o cină la Versailles, organizată pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a independenţei SUA.

Festivitatea, care va avea loc miercuri, este văzută ca o încercare a Parisului de a-l menţine pe liderul american într-o stare de spirit cât mai favorabilă.

Hotelul Royal din Evian-les-Bains, cu vedere spectaculoasă la Lacul Léman şi o atmosferă relaxantă, găzduieşte pentru a doua oară summitul G7, oferind un cadru izolat şi uşor de securizat.

„Un spaţiu închis”, situat pe „axa lacului Léman”, este ideal pentru a asigura liniştea acestei întâlniri între liderii celor mai industrializate state, a declarat François Dussart, directorul general al complexului Evian Resort, citat de AFP.

Oraşul Evian, cunoscut mai ales pentru apa sa minerală, a fost ales din nou pentru acest eveniment datorită infrastructurii adecvate şi a poziţionării sale avantajoase, aproape de graniţa elveţiană. Aproximativ 20.000 de membri ai forţelor de ordine şi ai armatei din Franţa şi Elveţia vor asigura securitatea zonei, iar protestele vor fi permise doar în Geneva.

Hotelul Royal are o lungă istorie în găzduirea evenimentelor diplomatice, inclusiv celebra conferinţă de la Evian din 1938 şi întâlnirile franco-germane organizate anual în ultimii 30 de ani.

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