Intrarea în insolvență a companiei aeriene AnimaWings, respinsă de Tribunalul București. Reacția CEO-ul firmei, după respingerea cererii

Tribunalul București a respins miercuri, 14 octombrie 2026, cererea companiei aeriene AnimaWings de intrare în insolvență. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 7 zile de la comunicare.

Tribunalul respinge cererea de insolvență AnimaWings

Hotărârea instanței invocă articolul 67, alineatul 2, din Legea 85/2014, și dispune, totodată, disjungerea cererilor formulate de mai mulți creditori, printre care Uplift Airport Services SRL, Banca Transilvania SA, RA Aeroportul Oradea și ROMATSA SA.

„În baza art. 67 alin. 2 din Legea 85/2014 respinge cererea debitoarei Anima Wings Aviation SA de deschidere a procedurii insolvenţei”, se arată în decizia tribunalului.

Aceste solicitări vor fi analizate separat pe 11 noiembrie 2026. Instanța a solicitat creditorilor și debitorului să achite taxa de timbru de 200 de lei, cu avertismentul că neplata duce la anularea cererii.

AnimaWings, sub presiunea dificultăților economice

Compania aeriană a inițiat pe 30 septembrie 2026 procedura de reorganizare judiciară, invocând presiuni financiare accentuate de factori precum creșterea prețurilor la combustibili, scăderea puterii de cumpărare și instabilitatea politică.

Potrivit declarațiilor oficiale, obiectivul principal al acestui demers este protejarea activității, restructurarea datoriilor și stabilizarea operațiunilor.

În pofida contextului dificil, AnimaWings a precizat că nu va suspenda zborurile, însă programul acestora ar putea suferi modificări.

În prezent, compania operează cu două aeronave Airbus A320 și încearcă să mențină cât mai multe dintre cursele deja planificate.

CEO-ul AnimaWings: O decizie dificilă

Directorul general al AnimaWings, Marius Pandel, a declarat că decizia de a solicita protecția reorganizării judiciare a fost una dificilă, dar inevitabilă, potrivit Adevărul.ro.

„Este o decizie dificilă, dar necesară pentru a proteja ceea ce am construit în ultimii ani și, mai ales, pentru a putea continua. Problemele tehnice repetate ale flotei au produs într-un timp relativ scurt efecte în lanț asupra întregii noastre activități, într-un context economic care a amplificat suplimentar această presiune.

Am ales să acționăm noi, responsabil, și să accesăm cadrul legal care ne permite să protejăm compania, operațiunile și perspectiva AnimaWings. Prioritatea imediată sunt pasagerii noștri și menținerea unui număr cât mai mare de zboruri.

AnimaWings va continua operarea într-un format adaptat. Este o etapă dificilă pe care trebuie să o traversăm pentru a putea construi următoarea etapă a companiei pe baze sustenabile”, a declarat Marius Pandel.

Ce urmează pentru AnimaWings

Decizia Tribunalului București vine într-un moment critic pentru compania aeriană, care încearcă să își redreseze situația financiară.

În următoarele săptămâni, autoritățile vor analiza individual cererile creditorilor, iar viitorul AnimaWings va depinde de măsurile adoptate pentru a gestiona datoriile acumulate.