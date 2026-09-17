Un bărbat a murit în mașina sa luată de ape, în Spania. Traficul rutier, feroviar şi aerian, blocat din cauza ploilor severe

Un bărbat a murit după ce mașina în care se afla a fost luată de ape, în apropierea orașului Barcelona, potrivit salvatorilor spanioli. Descoperirea macabră vine în contextul unor precipitații intense care au lovit puternic coasta spaniolă a Mării Mediterane, provocând inundații severe, informează AFP.

Incidentul s-a petrecut în satul Olivella, la aproximativ 40 de kilometri vest de Barcelona. Conform pompierilor catalani, bărbatul se afla într-un autoturism care a fost „luat de un curs de apă”. Anterior, Protecția Civilă anunțase eronat dispariția unei femei în aceeași zonă. „Am localizat corpul fără viață al unui bărbat”, au transmis pompierii pe platforma X.

Spania se confruntă cu ploi torențiale după ce începutul lunii septembrie a fost marcat de temperaturi extrem de ridicate, în contextul unei veri care a doborât recorduri de căldură, conform Agenției Spaniole de Meteorologie (AEMET). Miercuri, AEMET a emis avertizări de ploi abundente în regiunile din estul țării, inclusiv un cod roșu de scurtă durată pentru Barcelona, din cauza riscului de inundații rapide.

Autoritățile au cerut locuitorilor din Catalonia și Valencia să evite deplasările inutile și să adopte măsuri de precauție. „Trebuie să facem față unor situații foarte complicate”, a scris premierul spaniol Pedro Sanchez pe X.

În Barcelona, ploile au provocat haos. Stațiile de metrou au fost afectate, unele trasee de autobuz au fost deviate, iar străzile au devenit impracticabile. Traficul feroviar regional a fost perturbat, iar numeroase zboruri de pe Aeroportul Barcelona-El Prat, al doilea cel mai aglomerat din Spania, au suferit întârzieri sau anulări.

În regiunea Valencia, afectată de inundații devastatoare în 2024, care au provocat moartea a peste 230 de persoane, s-au înregistrat precipitații de peste 70 de milimetri pe metru pătrat în doar 30 de minute în mai multe localități, conform AVAMET.