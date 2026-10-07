Iurie Radulov, cunoscut în lumea interlopă sub aliasul „Babior” și considerat unul dintre cei mai periculoși criminali din istoria Republicii Moldova, a fost localizat și reținut în Turcia. Informația a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliției din Republica Moldova, după ce autoritățile de la Ankara au transmis o notificare oficială Chișinăului, ca urmare a demersurilor derulate prin Biroul Central Național INTERPOL. Poliția Națională din Republica Moldova a demarat deja demersurile legale pentru a iniția procedura de extrădare, astfel încât bărbatul să fie adus în țară pentru executarea pedepsei.

Fuga în Turcia, după o eliberare controversată

Iurie Radulov părăsise teritoriul Republicii Moldova la data de 16 martie 2025. Plecarea sa a fost posibilă după ce a beneficiat de eliberare condiționată, deși executa o pedeapsă cu închisoarea pe viață pentru infracțiuni extrem de grave. Decizia de punere în libertate a survenit în urma unor modificări aduse Legii amnistiei, notează News.ro.

Pachetul de amendamente care a permis eliberarea sa și a altor condamnați pe viață a fost inițiat de fosta deputată PAS Olesea Stamate și votat de majoritatea parlamentară a partidului de guvernământ din Chișinău. Proiectul a provocat un scandal public uriaș, finalizat prin excluderea Olesei Stamate din partid. Aceasta a respins acuzațiile care i s-au adus, susținând că interpretarea și aplicarea legii au fost denaturate.

O rețea sângeroasă extinsă în Transnistria și România

Infracțiunile atribuite lui Radulov datează încă din anii ’90, perioadă în care acesta a fondat și condus o rețea de criminalitate organizată responsabilă de multiple asasinate la comandă, reglări de conturi, șantaj și atacuri armate. Printre victimele grupării s-au numărat oameni de afaceri, dar și lideri ai altor structuri interlope rivale.

Anchetele derulate de procurori în anii 2000 au stabilit că membrii grupării sale au executat, doar în regiunea transnistreană, patru omoruri și șase tentative de omor. La acea vreme, Radulov și complicii săi au părăsit țara și au fost dați în urmărire internațională. Interlopul a fost depistat și reținut inițial pe teritoriul Bulgariei, de unde a fost extrădat la Chișinău pentru a fi judecat.

Numele lui Iurie Radulov se leagă și de pătrunderea rețelelor de crimă organizată basarabene în România la începutul anilor 1990. Acesta a locuit o perioadă la București și a avut un rol decisiv în constituirea uneia dintre cele mai violente grupări infracționale din Capitală, fiind un apropiat al lui Alexandru Ilie, cunoscut în lumea interlopă drept Sandu Geamănu.