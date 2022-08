„Astăzi, cetățeanul american Brittney Griner a primit o pedeapsă cu închisoarea care este încă o dovadă a ceea ce lumea deja știa: Rusia o reține pe nedrept pe Brittney”, a transmis Biden într-un comunicat.

„Este inacceptabil și fac un apel Rusiei să o elibereze imediat, astfel încât să poată fi alături de soția ei, cei dragi, prietenii și coechipierii ei”.

Avocații lui Griner au spus că vor face recurs pentru că instanța a ignorat toate probele pe care le-au prezentat, precum și pledoaria de vinovăție a lui Griner.

„Ținând cont de cantitatea de substanță – ca să nu mai vorbim de defectele expertizei – și de pledoarie, verdictul este absolut nerezonabil”, au transmis avocații sportivei.

USA Basketball a transmis într-un mesaj pe Twitter că este dezamăgit de hotărârea de joi, dar va rămâne implicat alături de Departamentul de Stat al SUA în efortul de a-o aduce pe Griner acasă.

„Nu vom fi mulțumiți până când BG (nr. Brittney Griner) nu se va întoarce în SUA și nu va fi alături de cei dragi, colegii de echipă și fanii ei”, a precizat federația americană de baschet.

Griner a fost reținută pe Aeroportul Sheremetyevo din Moscova pe 17 februarie, după ce au fost descoperite urme de ulei de hașiș în bagaj. Deși a pledat vinovată, ea a spus că nici nu a intenționat să aducă o substanță interzisă în Rusia.

„N-am intenționat niciodată să rănesc pe nimeni, niciodată nu am vrut să pun în pericol populația rusă, nu am intenționat niciodată să încalc vreo lege aici. Am făcut o greșeală și sper că, în hotărârea dumneavoastră, nu îmi veți pune capăt vieții aici”, a spus Griner în instanță, înainte de a izbucni în lacrimi.

Recomandări FILIERA SPANIOLĂ. Cum prind procurorii pachetele de canabis care vin spre România și de ce substituie ei „marfa” din Spania

Griner efectua în SUA tratament cu marijuana medicinală pentru a calma durerea din leziunile cronice, o metodă de tratament care este comună printre sportivii de elită, deoarece are mai puține efecte secundare decât unele analgezice. Canabisul este ilegal în Rusia atât în scopuri medicinale, cât și recreative.

Griner ar putea fi eliberată însă mai devreme întrucât oficialii americani și-au manifestat intenția să schimbe cetățeni ruși încarcerați în SUA cu cetățeni americani aflați în închisorile ruse – este vorba despre Griner și fostul pușcaș marin Paul Whelan. La schimb pentru cei doi, SUA îl oferă pe Viktor Bout, un traficant rus de arme condamnat la o pedeapsă de 25 de ani de închisoare în SUA.

Oficialii ruși au spus că nu s-a ajuns la o înțelegere, iar Griner a încălcat legea și trebuie judecată în consecință.



