O judecătoare din Galați a amânat deciziile în 387 de dosare și a fost dată afară din magistratură

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Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a hotărât excluderea din magistratură a judecătoarei Daniela Marilena Stoica, de la Judecătoria Galați, în urma unor abateri grave. Decizia a fost pronunțată luni, 14 septembrie 2026, după ce judecătoarea a fost acuzată că a amânat, fără justificări rezonabile, pronunțarea în 387 de dosare civile, cu întârzieri între 16 și 381 de zile, informează TVR Info.
„Astăzi, 14 septembrie 2026, Completul de 5 judecători în materie civilă a judecat, în dosarul nr. 1058/1/2026, recursul declarat de recurenta Stoica Daniela Marilena împotriva hotărârii nr. 4J din 6 mai 2026, pronunţată de Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii în dosarul nr. 15/J/2025. Prin hotărârea atacată, doamna judecător a fost sancţionată disciplinar cu excluderea din magistratură”, a anunțat ICCJ printr-un comunicat.
Instanța supremă a respins recursul formulat de magistrată, considerându-l nefondat, și a confirmat că aceasta a încălcat dispozițiile legale privind soluționarea rapidă a cauzelor. Mai mult, judecătoarea a fost anterior sancționată disciplinar pentru comportamente similare, precum și pentru atitudini considerate nedemne.
„Magistraţii trebuie să îşi îndeplinească cu diligenţă îndatoririle profesionale, iar o justiţie întârziată, în lipsa unor argumente obiective şi rezonabile, creează potenţialul inducerii în societate a sentimentului de injustiţie şi erodează încrederea publică în sistemul judiciar”, explică ICCJ în comunicatul transmis.
Judecătoarea Stoica a fost sancționată în baza articolului 273 litera f) din Legea nr. 303/2022, care reglementează abaterile disciplinare ale magistraților. Înalta Curte subliniază că astfel de întârzieri și comportamente afectează grav percepția societății asupra actului de justiție, punând în pericol integritatea sistemului judiciar din România.