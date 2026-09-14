O judecătoare din Galați a amânat deciziile în 387 de dosare și a fost dată afară din magistratură

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a hotărât excluderea din magistratură a judecătoarei Daniela Marilena Stoica, de la Judecătoria Galați, în urma unor abateri grave. Decizia a fost pronunțată luni, 14 septembrie 2026, după ce judecătoarea a fost acuzată că a amânat, fără justificări rezonabile, pronunțarea în 387 de dosare civile, cu întârzieri între 16 și 381 de zile, informează TVR Info.

„Astăzi, 14 septembrie 2026, Completul de 5 judecători în materie civilă a judecat, în dosarul nr. 1058/1/2026, recursul declarat de recurenta Stoica Daniela Marilena împotriva hotărârii nr. 4J din 6 mai 2026, pronunţată de Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii în dosarul nr. 15/J/2025. Prin hotărârea atacată, doamna judecător a fost sancţionată disciplinar cu excluderea din magistratură”, a anunțat ICCJ printr-un comunicat.

Instanța supremă a respins recursul formulat de magistrată, considerându-l nefondat, și a confirmat că aceasta a încălcat dispozițiile legale privind soluționarea rapidă a cauzelor. Mai mult, judecătoarea a fost anterior sancționată disciplinar pentru comportamente similare, precum și pentru atitudini considerate nedemne.

„Magistraţii trebuie să îşi îndeplinească cu diligenţă îndatoririle profesionale, iar o justiţie întârziată, în lipsa unor argumente obiective şi rezonabile, creează potenţialul inducerii în societate a sentimentului de injustiţie şi erodează încrederea publică în sistemul judiciar”, explică ICCJ în comunicatul transmis.