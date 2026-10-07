María del Pilar Aguilar, jurnalistă din Cali, Columbia, s-a legat cu cătușe de ușa de intrare în Spitalul Universitar del Valle, pe 5 octombrie, protestând împotriva întârzierii unei operații pentru soțul său, așteptată de 7 luni, relatează El Tiempo.

María del Pilar Aguilar, jurnalistă și director al publicației Hoy Noticias, a recurs la o formă extremă de protest pentru a atrage atenția asupra unei probleme de sănătate nerezolvate.

Pe 5 octombrie 2026, ea s-a legat cu lanțuri de una dintre ușile de acces în Spitalul Universitar del Valle (HUV) din Cali, solicitând programarea unei operații pentru soțul său.

Familia aștepta de șapte luni ca spitalul să stabilească o dată pentru intervenția chirurgicală, în ciuda aprobării medicale existente.

„Astăzi nu sunt aici ca jurnalistă, sunt aici ca cetățean, a declarat Aguilar, într-un video distribuit pe rețelele sociale.

Ea a cerut în mod direct ca poliția să fie chemată pentru a verifica refuzul său de a părăsi locația până când cererea sa va fi soluționată.

„Nu voi permite să se joace cu viețile oamenilor”, a mai adăugat ea.

Problema începea din martie, când prima autorizație medicală pentru operația soțului său fusese emisă, dar a expirat fără ca spitalul să programeze procedura. În iulie, familia a obținut o nouă autorizație, însă tot fără rezultat concret.

Soțul jurnalistei, care a suferit o operație pe cord deschis anterior, se confrunta cu unele complicații grave, iar intervenția chirurgicală solicitată era pentru tratamentul unui cancer tiroidian.

În urma protestului, HUV a decis să interneze pacientul și a stabilit în cele din urmă o dată pentru operație.