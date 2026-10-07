Motorina ar putea rămâne scumpă și în 2027, avertizează Goldman Sachs. De ce ar dura până la doi ani refacerea stocurilor

Prețurile motorinei ar putea rămâne ridicate pe întreaga durată a anului 2027, din cauza insuficienței capacității globale de rafinare în raport cu cererea în creștere și cu necesitatea refacerii stocurilor epuizate, conform unei analize realizate de Goldman Sachs și citate de CNBC.

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Conform băncii americane, este necesar ca prețurile combustibililor rafinați să rămână la un nivel înalt pentru a descuraja consumul și a preveni o cerere care ar depăși capacitatea de producție existentă.

Marjele de rafinare la motorină pot depăși 40 de dolari/ baril în 2027, dublu față de medie

„Trebuie să menținem prețurile produselor suficient de ridicate pentru ca o anumită reducere a cererii să continue și anul viitor”, a explicat Nikhil Bhandari, codirector al departamentului de cercetare pentru resurse naturale din Asia-Pacific al Goldman Sachs.

Estimările indică faptul că marjele de rafinare pentru motorină și combustibilul de aviație vor depăși, în medie, 40 de dolari pe baril în 2027, mai mult decât dublu față de nivelul obișnuit de aproximativ 20 de dolari.

Prognozele privind prețurile sunt susținute de așteptările băncii legate de stabilizarea cotațiilor petrolului Brent la aproximativ 80 de dolari pe baril, în contextul revenirii treptate la normal a transporturilor de țiței prin Strâmtoarea Ormuz.

2 milioane de barili/zi din capacitatea de rafinare a Orientului Mijlociu, indisponibili

Totuși, Bhandari atrage atenția că, odată cu creșterea cererii în 2027, rafinăriile ar putea fi nevoite să funcționeze la capacitate maximă, un nivel care nu a mai fost atins de două decenii.

Capacitatea globală de rafinare continuă să scadă, iar Goldman Sachs prognozează o contracție de 300.000 de barili pe zi în 2026 pentru rafinăriile din afara Chinei.

În plus, două milioane de barili pe zi din capacitatea de rafinare a Orientului Mijlociu rămân indisponibili, iar daunele suferite de unele instalații din Rusia au redus și mai mult oferta de motorină.

În același timp, rafinăriile americane, care au operat la niveluri ridicate pentru a compensa scăderile din alte regiuni, vor trebui să efectueze lucrări de întreținere amânate, ceea ce va duce la o reducere temporară a producției.

Stocurile globale ar putea atinge cel mai scăzut nivel din 2015

Un raport al Goldman Sachs, datat 21 septembrie, avertizează că stocurile globale de produse petroliere ar putea atinge, până la finalul anului 2026, cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu, raportat la zilele de consum acoperite de rezerve.

Baden Moore, analist în domeniul energiei și resurselor la CLSA, a subliniat că, deși consumul a scăzut recent, acest lucru nu reflectă o reducere permanentă a cererii.

Potrivit acestuia, statele și companiile au reușit să echilibreze piața prin utilizarea rezervelor și optimizarea proceselor de rafinare, însă refacerea completă a stocurilor ar putea dura până la doi ani.

G7 eliberează 100 de milioane de barili din rezerve până în februarie 2027, impactul prețurilor, temporar

Între timp, statele G7 au anunțat, pe 2 octombrie, că vor elibera 100 de milioane de barili de țiței și produse rafinate din rezerve, în decurs de patru luni, din care o cantitate semnificativă va fi reprezentată de motorină în primele 20 de zile.

Prețul motorinei scade pe piețele angro, dar ieftinirea nu se resimte imediat la pompă. Decizia Grupului celor 7 economii majore (G7) de a elibera rezerve strategice de petrol a dus la o reducere a prețurilor pe piețele europene cu până la 4%.

Cu toate acestea, analiștii avertizează că impactul asupra prețurilor va fi temporar. De exemplu, contractele futures pentru motorină de pe piața europeană au scăzut cu 5,75% imediat după anunț, dar efectul nu este de așteptat să dureze.

În România, Ministerul Finanțelor a anunțat pe 30 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până pe 15 octombrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Măsura a fost introdusă în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.

Amin Nasser, directorul general al Saudi Aramco, a declarat pe 5 octombrie că utilizarea rezervelor de urgență poate oferi doar o soluție temporară pentru iarnă.

„Eliberarea rezervelor atenuează temporar presiunile asupra pieței, dar nu rezolvă problemele structurale ale aprovizionării”, a explicat Nasser.