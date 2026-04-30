Ce a făcut Paolo Zampolli în România

Paolo Zampolli, trimisul președintelui SUA, își face simțită prezența în România. Acesta a fost văzut recent alături de lideri de top, precum președintele Nicușor Dan, primarul Daniel Băluță, Patriarhul Daniel, Ilie Bolojan și ministrul energiei, Bogdan Ivan. Trimisul special al lui Donald Trump a scris chiar pe Facebook: „Am avut plăcerea de a-l prezenta pe dragul meu prieten Nicușor Dan secretarului nostru de stat, Marco Rubio. Fantastic!”

Anul trecut, premierul Ilie Bolojan a avut la Palatul Victoria o întrevedere cu ambasadorul Paolo Zampolli, reprezentantul special al preşedintelui SUA pentru parteneriate globale, şi cu Michael Dickerson, însărcinat cu afaceri ad interim la Ambasada SUA în România.

„România şi ambasadorul Zampolli colaborează îndeaproape pentru a consolida Parteneriatul nostru Strategic dintre România şi SUA – transformând oportunităţile comune în beneficii reale pentru cetăţenii noştri”, a transmis Ilie Bolojan, într-o postare pe pagina Guvernului de pe platforma X.

PM @Bolojan : Romania and the U.S. @AMBZAMPOLLI are working closely to strengthen our Strategic Partnership 🇷🇴🇺🇸—turning shared opportunities into real benefits for our citizens. — Guvernul României (@GuvernulRo) August 27, 2025

Printre obiectivele de pe agenda lui Zampolli din aprilie 2026 a figurat o întrevedere cu ministrul energiei, Bogdan Ivan, dar și cu noul ambasador al SUA la București Darryl Nirenberg.

Zampolli a vizitat și Biblioteca Națională, unde a fost întâmpinat de ministrul culturii, András Demeter. Cei doi au purtat un dialog despre industria de filme românești, diplomația sportivă și perspective de colaborare între SUA și România.

Agenda emisarului SUA în parteneriate globale a inclus și o întâlnite cu primarul sectorului 4, Daniel Băluță, la Ambasada Statelor Unite la București. Mesajul de la momentul respectiv a precedat vestea construirii parcului Donald Trump.

Apoi, Zampolli a purtat un dialog și cu ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, pe tema consumului de stupefiante, în special a Fentanyl-ului.

Legătura dintre Melania Trump și Paolo Zampolli

Recent, Melania Trump, prima-doamnă a SUA, a negat public orice legătură cu Jeffrey Epstein și a exprimat compasiune pentru victimele acestuia. Declarația sa a venit pe fondul unor zvonuri persistente conform cărora Epstein ar fi intermediat întâlnirea dintre ea și soțul său, Donald Trump. Paolo Zampolli, fostul agent de modelling al Melaniei, a susținut însă într-un interviu acordat Daily Mail că el este cel care i-a prezentat pe cei doi la o petrecere organizată la Kit Kat Club din New York, în 1998.

Zampolli, care conduce la acea vreme agenția ID Model Management, a fost cel care a sponsorizat viza de muncă H1-B pentru Melania Knauss, pe atunci un model aspirant din Slovenia.

„Nu am avut nicio legătură cu Jeffrey Epstein în acest sens”, a declarat Zampolli pentru publicație, adăugând că este dispus să depună mărturie în fața Congresului pentru a clarifica acest aspect.

Michel Adam Lisowski și creșterea FashionTV

Fondatorul FashionTV, Michel Adam Lisowski, are un trecut controversat, marcat de acuzații de abuz sexual și practici de afaceri lipsite de etică. Lisowski, născut în Polonia, a avut o carieră plină de controverse, inclusiv acuzații de spălare de bani și muncă forțată în Thailanda. După ce a fost arestat pentru posesie de droguri în 1997 și condamnat la închisoare în 2000 pentru agresiune sexuală, Lisowski a reușit să transforme FashionTV într-un imperiu media ce ajunge la peste 400 de milioane de gospodării la nivel global.

Lisowski a fost acuzat de exploatarea tinerelor aspirante la cariere în modelling, atrăgându-le prin concursuri organizate sub marca FashionTV în Europa de Est și Asia de Sud-Est. Aceste concursuri, care oferă titluri vagi precum „Miss Star” sau „Miss Tourism”, au fost recent investigate pentru legături cu traficul sexual internațional. Cu toate acestea, Zampolli a continuat să susțină FashionTV și pe Lisowski, descriindu-l drept „un pionier în spațiul media al modei”.

Conexiunile din industria modellingului care ridică semne de întrebare

Relația dintre Paolo Zampolli, Jeffrey Epstein și Michel Adam Lisowski ridică semne de întrebare. Documente publicate de Departamentul de Justiție arată că, în 2010, Epstein a încercat să achiziționeze FashionTV, colaborând cu Jean-Luc Brunel, un alt agent de modelling implicat în scandaluri de abuz sexual. Deși tranzacția nu a avut succes, legăturile dintre cei trei bărbați au continuat să fie analizate.

Adriana Mucinska, fostă model și programatoare pentru Epstein, a declarat FBI-ului că a ajuns în SUA în 2002 prin intermediul agenției lui Zampolli. Potrivit depoziției sale din 2010, Mucinska a locuit în condiții precare într-un apartament aglomerat din New York, înainte de a începe să lucreze pentru Epstein. Ea a susținut că acesta i-a oferit un loc de muncă după ce a văzut fotografii din portofoliul său la biroul lui Zampolli. Într-un interviu cu Prospect, Zampolli a declarat: „Proprietarul unei agenții nu trebuie să cunoască fiecare model din agenția sa. Dacă spui tu că era acolo, poate era”.

Scandaluri, acuzații și implicațiile pentru imaginea publică

În ciuda succesului său global, FashionTV a fost implicat în multiple scandaluri. Ambasada Franței în Thailanda a avertizat autoritățile franceze în 1997 cu privire la practici ilegale, inclusiv spălare de bani și prostituție, asociate cu Lisowski. În plus, acesta a fost acuzat de utilizarea muncii forțate și a fost condamnat pentru agresarea unui model polonez, Eva Cyankiewicz, în apartamentul său din Paris.

În 2019, fișierele publicate de Departamentul de Justiție au dezvăluit noi detalii despre legătura dintre Zampolli, Epstein și Lisowski. Aceste conexiuni au atras atenția asupra modului în care industria modei a fost utilizată ca instrument pentru exploatarea femeilor și fetelor vulnerabile.

În ciuda acuzațiilor și controverselor, Paolo Zampolli continuă să ocupe funcții importante, inclusiv în calitate de trimis special al SUA pentru parteneriate globale. Rămâne de văzut dacă aceste legături din trecut vor atrage consecințe asupra reputației sale și a celor apropiați de el.

