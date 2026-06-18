UE caută soluții pentru a contracara influența economică a Chinei

Lista de probleme pe care liderii UE trebuie să le abordeze joi şi vineri, la Bruxelles, în cadrul întâlnirii lor periodice, este lungă şi copleşitoare. Pe agenda Consiliului European se află războiul din Ucraina, situația din Orientul Mijlociu, viitorul buget multianual al Uniunii, relațiile comerciale cu China, migrația, apărarea și combaterea traficului de droguri.

Președintele Consiliului European, António Costa, a decis ca reuniunea să se desfășoare pe parcursul a două zile, renunțând la regula sa obișnuită privind summiturile de o singură zi. Decizia este influențată și de faptul că o parte dintre lideri sosesc direct de la reuniunea G7 din Franța.

Lucrările încep joi seară, când liderii europeni vor asculta intervențiile președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, și ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

La cină, șefii de stat și de guvern vor aborda tema „dezechilibrelor macroeconomice globale”, formulare care face referire la dependența economiei mondiale de China. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține o abordare mai fermă față de practicile comerciale ale Chinei, pe fondul temerilor că industriile europene pierd teren în fața concurenței venite din Asia.

Bruxelles-ul dorește sprijin politic pentru investigarea presupusului dumping practicat de companiile chineze, care ar exporta produse la prețuri foarte mici pe piața europeană, afectând competitivitatea producătorilor locali.

De asemenea, Comisia Europeană analizează posibilitatea introducerii unui instrument destinat combaterii supracapacității industriale, prin care să fie vizate companiile susținute de stat ce produc volume foarte mari de bunuri în sectoare considerate strategice. Totuși, oficialii europeni nu doresc un război comercial cu Beijingul. Uniunea Europeană reprezintă cea mai mare piață de export pentru China, cu o valoare estimată la 560 de miliarde de dolari în 2025, iar Europa continuă să depindă de anumite materii prime și componente provenite din China.

Plan de relansare a pieței unice: „One Europe, One Market”

Liderii europeni vor analiza și un plan de relansare a pieței unice, denumit „One Europe, One Market”, care urmărește simplificarea regulilor privind înființarea companiilor, achizițiile publice și mobilitatea lucrătorilor.

Piața unică europeană, creată în anii ’90 pentru a facilita libera circulație a bunurilor, serviciilor, capitalului și persoanelor, este considerată de multe state membre prea împovărată de reglementări care cresc costurile pentru companii și îngreunează comerțul transfrontalier.

În cadrul discuțiilor sunt așteptate și critici la adresa unor reguli europene considerate excesiv de birocratice, inclusiv Sistemul de Comercializare a Certificatelor de Emisii. Reprezentanții industriei susțin că prețurile ridicate la energie și concurența din partea Chinei reduc competitivitatea companiilor europene.

Bugetul UE provoacă tensiuni între statele membre

Vineri, liderii UE vor discuta dimensiunea viitorului buget multianual al Uniunii, estimat la aproximativ 2.000 de miliarde de euro.

Președinția cipriotă a Consiliului UE a propus o reducere de 2% față de proiectul inițial al Comisiei Europene. Germania și Olanda sunt așteptate să conducă grupul statelor care solicită reduceri mai consistente. În schimb, țările beneficiare nete ale fondurilor europene, printre care Polonia, Portugalia și Bulgaria, susțin propunerea Ciprului, în special pentru că aceasta păstrează finanțările pentru agricultură și dezvoltare regională.

Uniunea Europeană își dorește finalizarea negocierilor înainte de alegerile prezidențiale din Franța de anul viitor. Totuși, Jordan Bardella, considerat unul dintre favoriții cursei prezidențiale franceze, a declarat că va contesta viitorul buget european și va încerca să formeze alianțe cu guverne naționaliste pentru reformarea modului de funcționare al Uniunii.

România apare în proiectul declarației comune

Liderii europeni vor analiza și implicațiile acordului preliminar de pace dintre Statele Unite și Iran, precum și evoluțiile războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Kievul încearcă să obțină deschiderea cât mai multor capitole de negociere în procesul de aderare la Uniunea Europeană și să mențină sprijinul statelor membre în contextul în care președintele american Donald Trump își concentrează atenția asupra unei posibile soluții de înghețare a conflictului.

Totodată, cresc apelurile pentru consolidarea capacităților de apărare ale Europei și pentru intensificarea sprijinului militar acordat Ucrainei.

Potrivit celui mai recent proiect al declarației comune, consultat de POLITICO și datat 16 iunie, Consiliul European „condamnă ferm incidentul grav din 29 mai 2026, în care o dronă rusească încărcată cu explozibili s-a prăbușit într-o clădire rezidențială din România, și recunoaște amenințările imediate de la frontiera estică a Uniunii Europene”.

La 19 martie 2026 a avut loc anterioara reuniune formală a Consiliului European. Liderii s-au întâlnit cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, pentru a discuta despre situaţia geopolitică şi despre multilateralism, în contextul războiului din Iran.

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