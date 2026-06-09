Cum funcționează „Protocolul Transport Sigur”

Potrivit autorității olandeze, sectorul transporturilor se confruntă cu numeroase cazuri în care persoane se prezintă drept transportatori legitimi, folosind documente de identitate false sau date de companie furate. În aceste situații, mărfurile sunt ridicate și apoi dispar, provocând pierderi financiare semnificative, uneori de ordinul milioanelor de euro, potrivit ttm.nl.

Noul sistem, denumit „Veilig Vrachtvervoer” (Transport Sigur), dezvoltat de compania ID Logsecure, introduce un mecanism de verificare a identității șoferilor la preluarea mărfurilor.

La fiecare ridicare de marfă, documentele de identitate sunt scanate și verificate, iar datele sunt stocate pentru o perioadă de până la 20 de zile.

Dacă ulterior se constată utilizarea unor documente false sau dispariția încărcăturii, poate fi creat un incident oficial în sistem, în urma unei investigații. Aceste informații, inclusiv numărul de înmatriculare al vehiculului, pot fi păstrate și accesate de companii timp de până la cinci ani.

Deși în practică sistemul funcționează ca o formă de avertizare sau evidență a incidentelor, Autoritatea pentru Protecția Datelor subliniază că nu este vorba despre o listă neagră clasică.

Pentru că sunt prelucrate date sensibile din sfera penală, sistemul este supus unor reguli stricte privind protecția datelor, iar accesul este permis doar organizațiilor care respectă protocolul.

Platforma a fost creată de compania ID Logsecure, specializată în verificarea identității șoferilor și în detectarea fraudelor documentare în domeniul logistic.

Compania a dezvoltat tehnologii pentru a combate utilizarea documentelor false și pentru a reduce riscurile asociate furturilor de mărfuri în lanțurile de transport.

Recent, în Germania, un șofer a dispărut cu TIR-ul plin de săpun și a scos marfa la vânzare pe Telegram. Iar în Belgia, un camionagiu român a fost condamnat la închisoare după ce a furat din propriul autotren peste 1.000 de sticle de whisky, coniac și Cointreau.

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