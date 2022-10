Miile de rezerviști mobilizați pe care Rusia i-a desfășurat în prima linie sunt, de cele mai multe ori, prost echipați cu puști în „stare abia utilizabilă”, a declarat Ministerul Apărării din Regatul Unit în ultimul său raport al serviciilor de informații, potrivit The Guardian.

„În septembrie, ofițerii ruși erau îngrijorați de faptul că unii rezerviști mobilizați recent soseau în Ucraina fără arme.

Imaginile cu sursă deschisă sugerează că acele puști care au fost date rezerviștilor mobilizați sunt de obicei AKM-uri, o armă introdusă pentru prima dată în 1959. Multe sunt probabil în stare abia utilizabilă din cauza condițiilor proaste de depozitare.”, arată raportul.

AKM trage muniție de 7,62 mm, în timp ce unitățile de luptă obișnuite ale Rusiei sunt în majoritate înarmate cu puști AK-74M sau AK-12 de 5,45 mm.

„Integrarea rezerviștilor cu soldații contractuali și veteranii de luptă în Ucraina va însemna că logisticienii ruși vor trebui să împingă două tipuri de muniție pentru arme de calibru mic în pozițiile din prima linie, în loc de una.

Acest lucru va complica probabil și mai mult sistemele logistice deja tensionate ale Rusiei.”

