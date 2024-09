„Lumea imaginară și înfricoșătoare a lui Donald Trump”, sperietoare pentru americanii care ar vota-o pe Kamala Harris la alegerile prezidențiale. Analiză

Imigranții dintr-un mic oraș din Ohio mănâncă pisicile și câinii vecinilor lor. Al treilea război mondial și colapsul economic sunt aproape. Și copiii pleacă la școală doar pentru a se întoarce la sfârșitul zilei, după ce au suferit o intervenție chirurgicală de confirmare a sexului, sunt alte scene înfricoșătoare din retorica lui Trump.

Lumea imaginară a fostului președinte este un loc întunecat, distopic, descris de Trump în mitingurile sale, interviurile, postările pe rețelele sociale și aparițiile în dezbateri pentru a picta o imagine alarmantă a Americii sub administrația Biden-Harris.

Este un portret distorsionat, deformat și, uneori, absurd al unei națiuni în care insurecționiștii care au luat cu asalt Capitoliul SUA la 6 ianuarie 2021, cu un efect mortal, erau doar protestatari pașnici și în care navigatorii ghinionști se confruntă cu alegerea neatrăgătoare între electrocutare sau un atac de rechin .

Exagerările sale extreme servesc și ca o altă modalitate pentru Trump de a trafica cu minciuni și dezinformare, folosind o realitate alternativă creată de el pentru a însufleți un peisaj adesea terifiant, și, pare să spere, devastator din punct de vedere politic pentru oponenții săi.

Flasurile despre avorturi

Trump, de exemplu, susține în mod regulat că democrații sunt în favoarea avorturilor până în ziua nașterii și, în unele cazuri, chiar și după naștere.

Vorbind la dezbaterea prezidențială din 10 septembrie cu vicepreședintele Kamala Harris, din Philadelphia, Trump a susținut în mod fals că guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, colegul lui Harris, a spus că „avortul în luna a noua este în regulă.”

De fapt, Walz nu a spus acest lucru, a constatat The Washington Post Fact Checker, iar „execuția după naștere” – sau pruncuciderea – este ilegală în toate statele americane. Potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor , în 2021, aproape toate avorturile – 93,5% – au loc la 13 săptămâni sau înainte, iar mai puțin de 1% au fost efectuate după 21 de săptămâni.

Trump spune că doar el poate opri un al treilea război mondial

Al Treilea Război Mondial, de asemenea, este o altă certitudine, dacă Trump nu ar fi ales în noiembrie, susține frecvent fostul președinte. În iulie, înainte de o întâlnire cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la clubul său privat Mar-a-Lago, Trump le-a spus reporterilor că doar victoria sa electorală ar putea împiedica o nouă conflagrație globală.

10 septembrie 2024, Philadelphia, Pennsylvania, SUA: Fost președinte Donald Trump și vicepreședintele KAMALA HARRIS pe scenă în timpul dezbaterii prezidențiale la televiziunea ABC News. Foto: Profimedia Images

„Dacă vom câștiga, va fi foarte simplu. Totul se va rezolva și foarte repede”, a spus Trump. „Dacă nu o facem, veți ajunge să aveți războaie majore în Orientul Mijlociu și poate un al treilea război mondial. Sunteți mai aproape de un al Treilea Război Mondial chiar acum, decât oricând de la Al Doilea Război Mondial. Nu ați fost niciodată atât de aproape, pentru că avem oameni incompetenți care ne conduc țara.”, a declarat Trump.

Și luna aceasta, la scurt timp după știrea că fostul vicepreședinte republican Dick Cheney și fiica sa, Liz Cheney, o fostă congresmană republicană din Wyoming, plănuiau să voteze pentru Harris, Trump a folosit rețeaua sa de socializare Truth Social pentru a-i ataca. „Eu sunt Președintele Păcii și numai eu voi opri al Treilea Război Mondial!” a pretins el.

„Procentul de timp pe care îl petrece în lumea reală față de lumea lui distopică este în scădere”

„Nu este același candidat care a fost în 2016 sau 2020”, a spus Simon Rosenberg, un strateg democrat care a luat notă de „lumea imaginară” a lui Trump într-o postare pe X luna aceasta. „Este mult mai diminuat și dezlânat.” „Procentul de timp pe care îl petrece în lumea reală față de lumea lui distopică este în scădere. Pur și simplu nu vorbește despre lucruri care sunt adevărate în această lume în care trăim cu toții”, a spus Rosenberg.

„Este adevărat că dificultățile economice, tragediile de la graniță și două noi războaie au izbucnit sub vicepreședintele Kamala Harris și încă patru ani de politici ale ei nu vor face decât să înrăutățească durerea și suferința”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul național de presă al campaniei Trump, într-un comunicat. „Președintele Trump spune adevărul dur despre această realitate și are o viziune optimistă pentru viitor, pentru a face America puternică, sigură și prosperă din nou prin securizarea graniței, reducerea taxelor, reducerea inflației și restabilirea păcii în întreaga lume, așa cum a fost în timpul primului său mandat.”

Solicitat să ofere exemple specifice ale tuturor afirmațiilor pe care Trump le-a susținut, Leavitt a trimis o listă care, în unele cazuri, cum ar fi școlile care efectuează operații de schimbare a sexului, nu a furnizat nicio dovadă a afirmațiilor. În alte cazuri, cum ar fi faptul că nu poți cumpăra alimente fără a fi atacat, Leavitt a oferit mai multe exemple de astfel de crime, dar nu și fenomenele de masă care justifică afirmația lui Trump că „nu poți trece strada pentru a lua o pâine: ești împușcat, ești jefuit, ești violat.”

Susținătorilor lui nu le pasă că minte

Printre susținătorii lui Trump, unii par să accepte afirmațiile sale false ca fiind adevăruri de neatins, în timp ce alții spun că uneori exagerează, dar, făcând acest lucru, le surprinde temerile cu privire la problemele reale cu care se confruntă națiunea.

Fostul președinte Donald Trump, nominalizatul republican la președinție, vorbește la un eveniment de campanie la Universitatea Indiana din Pennsylvania Ed Fry Arena, luni, 23 septembrie 2024, în Indiana, Pennsylvania. Foto: Profimedia Images

Vorbind la primul ei miting al lui Trump din Las Vegas la începutul acestei luni, susținătoarea fostului președinte Marelee Ernestberg, în vârstă de 59 de ani, a discutat despre afirmația lui Trump că copiilor li se fac operații de confirmare a sexului în școală și a spus că nu îi pasă de lista falsurilor.

„Acum, desigur, toată lumea exagerează. Trump nu este perfect, iar când mă uit la un candidat, nu caut perfecțiunea. Nu mă voi căsători cu el”, a spus ea. „Nu caut un soț. Caut pe cineva care să aducă această țară într-un loc mai sigur.”

Imigrația este un alt subiect pregătit pentru țara simulată a lui Trump. De exemplu, fostul președinte face referire în mod repetat la Hannibal Lecter, ucigașul în serie fictiv din „Tăcerea mieilor”, ca o modalitate de a combina migranții care caută azil cu persoanele din instituții psihice, pentru a sugera, fără dovezi, dar cu un limbaj dezumanizant, că cei care trec granița dintre SUA și Mexic sunt migranți din aziluri de nebuni.

„Avem oameni care sunt eliberați în țara noastră pe care nu îi dorim în țara noastră”, a spus Trump unei mulțimi din Wildwood, NJ, în mai, după ce l-a menționat pe „răposatul și marele Hannibal Lecter”.

De asemenea, Trump susține în mod regulat că guvernul plasează imigranți fără acte în „hoteluri de lux”. În Manhattan, de exemplu, orașul a cheltuit milioane pentru a converti moteluri, clădiri de birouri și chiar unele hoteluri de lux în locuințe pentru mii de migranți, dar locurile de cazare sunt clădiri pentru adăpost, nu opulență de cinci stele.

Imigranții care mănâncă animalele de companie din Springfield, Ohio

La dezbaterea prezidențială, un Trump agitat a repetat afirmația fără temei că imigranții haitiani din Springfield, Ohio, mănâncă animalele de companie ale orașului.

„În Springfield, ei mănâncă și câinii”, a spus Trump. „Oamenii care au venit mănâncă pisicile. Ei mănâncă,mănâncă animalele de companie ale oamenilor care locuiesc acolo.”

Afrimația este o continuare a minciunii perpetue a lui Trump. Numai în timpul președinției sale, o analiză realizată de Fact Checker al The Post a constatat că el a făcut peste 30.000 de afirmații false sau înșelătoare, o medie de aproximativ 21 de neadevăruri pe zi.

O altă afirmație favorită pe care Trump o oferă este că turiștii vin în capitala Americii sperând să vadă obiectivele turistice și ajung să călătorească acasă în pungi pentru cadavre. Acceptând nominalizarea partidului său la Milwaukee în iulie, Trump a criticat Washingtonul, pe care l-a numit „un câmp de crimă oribil”.

Criminalitatea în DC a crescut între 2022 și 2023, când toate infracțiunile au crescut cu 26%, iar criminalitatea violentă a crescut cu 39%, potrivit poliției din DC.

Recent, au existat mai multe cazuri mediatizate în care locuitorii din afara orașului au fost uciși în timp ce se aflau în Washington, inclusiv o femeie care vizita orașul pentru un concert și un profesor venit lao conferință, dar retorica lui Trump este profund exagerată.

„Plec din Wisconsin, merg să se uite la Monumentul Washington, ajung să fie înjunghiați, uciși sau împușcați”, a spus Trump, în Milwaukee.

Despre intervenția chirurgicală de confirmare a genului

Fostul președinte a profitat și de intervenția chirurgicală de confirmare a genului ca un alt domeniu în care să fabuleze. „Îți poți imagina că ești părinte și fiul tău pleacă din casă și îi spui: «Jimmy, te iubesc atât de mult. Du-te să ai o zi bună la școală», iar fiul tău se întoarce cu o operațiune brutală”, a spus Trump la un miting din Wisconsin în această lună.

Apoi, vorbind în Arizona, joia trecută, Trump a spus o poveste fictivă similară. „Îți poți imagina?” întrebă fostul președinte. „Copilul tău merge la școală și nici măcar ei nu te sună și schimbă sexul copilului tău.”

Multe dintre scenariile imaginare ale lui Trump nu sunt verificate în timp real, în parte pentru că el le oferă mulțimilor adoratoare sau instituțiilor de știri care îl simpatizează. Dar, la dezbaterea din această lună, moderatorii au fost pregătiți pentru lumea lui fictivă.

După ce Trump a afirmat că imigranții mănâncă pisici și câini, David Muir, de la ABC News a intervenit: „Ai vorbit despre Springfield, Ohio, iar ABC News a contactat managerul orașului de acolo. El ne-a spus că nu au existat rapoarte credibile despre afirmații specifice despre animalele de companie rănite, ucise sau abuzate de persoane din comunitatea imigranților.”

Dar Trump a rămas neclintit: „Oamenii de la televizor spun că câinele meu a fost luat și folosit pentru mâncare!” Trump a insistat, întorcându-se la lumea deseori imaginară a televiziunii pentru a-și susține propria fantezie imaginată.

Ashley Parker este corespondent politic național principal pentru The Washington Post. Ea a acoperit în această funcție toți cei patru ani ai președinției Trump, precum și campania sa din 2016, și a ocupat funcția de șef al Biroului Casei Albe sub președintele Biden. Parker este, de asemenea, de două ori câștigătoare a Premiului Pulitzer. Ea a făcut parte din echipa The Post care a câștigat un Premiu Pulitzer pentru Relatare Națională în 2018, pentru seria care a decumentat intervenția Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016. Și a făcut parte din echipa Post care a câștigat un Premiu Pulitzer pentru Serviciul Public în 2022, pentru seria de materiale dedicată cauzelor, costurilor și consecințelor evenimentelor de la Washington din 6 ianuarie.

