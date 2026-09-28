Magazinele BIPA, cu preţuri mici, intră în 3 noi oraşe de lângă București şi fac angajări

Lanțul de drogherii BIPA, parte a grupului german REWE, continuă expansiunea în România, pregătind deschiderea unor noi magazine lângă București, potrivit anunțurilor de recrutare consultate, informează publicația Economica.net.

Magazinele se vor deschide în Voluntari, Pantelimon (jud. Ilfov) și Turnu Măgurele, iar pentru acestea se caută manageri și lucrători comerciali.

Tichete de masă, asigurare medicală privată și zile în plus de concediu, pentru lucrătorii BIPA

Posturile de manageri pentru magazinele din Voluntari și Turnu Măgurele sunt destinate candidaților cu experiență în vânzări și coordonarea echipelor, care sunt orientați spre clienți și rezultate și dispun de gândire analitică.

În același timp, pentru magazinul din Pantelimon, compania recrutează lucrători comerciali.

Angajaților li se oferă beneficii precum tichete de masă, asigurare medicală privată și zile suplimentare de concediu de odihnă.

BIPA, cunoscut pentru prețurile accesibile și gama variată de produse de îngrijire, frumusețe și sănătate, este un jucător important pe piața de drogherii din Europa Centrală și de Est.

BIPA are 9 magazine în România

Compania operează peste 500 de magazine în Austria și 139 în Croația. În România, BIPA a deschis primul său magazin pe 22 ianuarie 2026, în Mega Mall București, și a ajuns deja la nouă locații, inclusiv în orașe precum București, Chiajna, Sfântu Gheorghe, Bran, Slobozia și Giurgiu.

Planurile de extindere ale BIPA includ, de asemenea, deschiderea unor magazine în Slatina (Retail Park Slatina), Chitila (Chitila Plazza By Rădăcini), Târgu Secuiesc (M Park Târgu Secuiesc), Buzău și Craiova, unde procesul de recrutare este deja în desfășurare.