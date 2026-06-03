Magnatul grec vrea să plătească „100.000 sau 200.000 de dolari”

Evangelos Marinakis a spus că armatorii plătesc deja costuri suplimentare din cauza riscurilor din regiune. El a dat exemplul navelor care au fost nevoite să ocolească prin Capul Bunei Speranțe, după atacurile rebelilor Houthi asupra vaselor din Marea Roșie.

Miliardarul grec, care controlează prin Capital Maritime Group o flotă de 185 de nave, dintre care aproximativ 35 de petroliere, a spus că ar prefera o taxă de tranzit, dacă aceasta ar permite reluarea circulației prin Strâmtoarea Ormuz.

„Pentru mine, este mai bine să plătesc o taxă de 100.000 sau 200.000 de dolari, în funcție de dimensiunea încărcăturii sau a navei, decât să am toată această bătaie de cap”, a declarat Marinakis, potrivit Financial Times.

El a mai spus că acești bani ar putea fi folosiți pentru acoperirea pagubelor produse de ceea ce s-a întâmplat până acum.

Poziția lui este diferită de cea a altor companii maritime

Declarațiile lui Evangelos Marinakis îl plasează într-o poziție diferită față de alte companii și grupuri maritime, care susțin că libertatea de navigație prin Strâmtoarea Ormuz trebuie păstrată. Mai multe companii se tem că acceptarea unor taxe impuse pentru trecerea printr-o strâmtoare importantă ar putea crea un precedent periculos pentru alte puncte maritime strategice din lume.

Chevron, de exemplu, a anunțat că nu va plăti o taxă pentru ca navele sale să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Directorul companiei, Mike Wirth, a spus că revenirea la normal depinde de încrederea armatorilor și a asigurătorilor că zona este suficient de sigură.

Și armatorul grec George Prokopiou a spus că nimeni nu ar trebui să impună taxe sau alte poveri, pentru că există multe puncte de trecere înguste și importante în lume, potrivit Financial Times.

Iranul a creat o autoritate care ar urma să gestioneze taxele

În aprilie, Iranul a anunțat că vrea să perceapă taxe navelor care trec prin Strâmtoarea Ormuz, iar taxele ar putea ajunge până la două milioane de dolari pentru o navă, echivalentul a aproximativ un dolar pe baril pentru cele mai mari petroliere.

Teheranul a înființat apoi Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic, care ar urma să gestioneze aceste taxe. Entitatea a fost însă sancționată de Statele Unite, ceea ce pune companiile maritime într-o situație dificilă: dacă plătesc, riscă probleme cu sancțiunile americane; dacă nu plătesc, riscă să nu poată trece prin zonă.

Reuters a relatat că, potrivit dreptului maritim internațional, guvernele nu pot percepe taxe pentru simpla trecere în siguranță printr-o strâmtoare, dar pot exista costuri pentru servicii sau securitate, dacă sunt aplicate în mod egal navelor din toate țările.

Strâmtoarea Ormuz, blocată pentru multe nave, după atacuri

Calea maritimă a fost practic închisă pentru multe nave după ce Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a început să tragă asupra unor vase care traversau strâmtoarea, ca reacție la atacurile americane și israeliene asupra Iranului, potrivit Financial Times. Doar navele care aveau acorduri interguvernamentale cu Iranul sau cele care au plătit taxe au reușit să tranziteze zona, potrivit aceleiași surse.

Situația a complicat puternic transportul maritim în regiune. Unele nave au rămas blocate, iar altele au fost nevoite să aleagă rute mai lungi și mai scumpe.

Marinakis își poziționează navele aproape de strâmtoare

Evangelos Marinakis a spus că se pregătește pentru un posibil acord de pace și pentru redeschiderea Golfului. El a explicat și că are nave care se tranzacționează la prețuri reduse și care sunt poziționate astfel încât să fie la doar trei sau patru zile de navigație de Strâmtoarea Ormuz. Ideea este ca acestea să poată intra rapid în zonă dacă se ajunge la o înțelegere.

Strâmtoarea Ormuz leagă Golful Persic de Golful Oman și apoi de Oceanul Indian. Este una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului și al gazului natural lichefiat. Conflictul din Orientul Mijlociu riscă să intre într-o nouă fază de escaladare, în ciuda negocierilor aflate în desfășurare între Teheran și Washington, după ce Iranul a lansat atacuri cu rachete asupra Kuweitului și Bahrainului, în timp ce SUA au lovit noi ținte pe teritoriul iranian.

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