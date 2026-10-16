Frâna s-a rupt la 100 km/h pe o mașină chinezească de lux de peste 100.000 de euro. Cum răspunde producătorul

Trei exemplare Maextro V800, un monovolum de lux dezvoltat de Huawei și JAC, au suferit aceeași defecțiune în teste de frânare de urgență: suportul pedalei de frână a cedat. Modelul costă în China între aproximativ 102.000 și 136.000 de euro. Producătorul a promis modificări gratuite, dar contestă condițiile testării.

Trei mașini testate, aceeași piesă ruptă

Cazul a devenit public pe 8 octombrie, când platforma auto chineză Dongchedi a prezentat rezultatele unor frânări de la 100 km/h până la oprire, efectuate pe un circuit închis. Potrivit CnEVPost, suportul pedalei a cedat la toate cele trei automobile.

La prima mașină, defecțiunea a apărut la a treia încercare, iar la a doua, la a patra. Echipa a cumpărat ulterior un al treilea exemplar nou pentru a repeta verificarea. La acesta, suportul s-a rupt la a doua frânare.

După cedarea piesei, pedala nu mai permitea frânarea normală. Testerii au relatat că au oprit automobilele folosind funcția de frânare de urgență activată prin comanda „P”. Aceasta a fost soluția folosită în test, pe modelul respectiv.

Ce s-a rupt și de ce există o dispută

Defecțiunea raportată privește suportul care susține ansamblul pedalei. Ruperea acestuia a făcut imposibilă folosirea normală a frânei cu piciorul. Echipa Dongchedi susține că cele trei componente au cedat în același loc.

Disputa privește inclusiv forța cu care a fost apăsată pedala. În spațiul public a circulat o imagine cu valoarea de 4.589 de newtoni. Dongchedi afirmă însă că aceasta era un artefact de filmare, produs de diferența dintre frecvența camerei și cea a ecranului aparatului de măsurare. Valoarea maximă reală ar fi fost de 1.612 newtoni, potrivit explicației reproduse de IT Home.

Testerii resping acuzația că ar fi forțat artificial mașinile și susțin că frânarea de urgență este o verificare obișnuită. Producătorul descrie, în schimb, condițiile drept „extreme, nestandardizate”. Cauza exactă a cedărilor nu poate fi stabilită doar din aceste poziții contradictorii.

Producătorul promite o modificare gratuită

În răspunsul publicat pe 8 octombrie, Maextro a anunțat că va îmbunătăți proiectarea componentei și va oferi proprietarilor posibilitatea unei modificări gratuite. Compania a promis și revizuirea procedurilor de validare, testare și control al calității, relatează CnEVPost.

Marca susține că sistemul său de frânare a fost verificat după cerințe mai stricte decât standardele aplicabile și că, de la începerea livrărilor, nu au fost înregistrate asemenea cedări în utilizarea clienților. Aceasta este declarația producătorului, distinctă de defecțiunile raportate în test.

Potrivit informațiilor serviciului de relații cu clienții, intervențiile ar urma să înceapă în noiembrie. Acțiunea a fost descrisă drept o modificare opțională gratuită, nu o rechemare obligatorie.

Un nou test, prezentat după apariția controversei

Pe 13 octombrie, IT Home a relatat despre o verificare suplimentară, efectuată pe 11 octombrie de o instituție de testare recunoscută în China, conform unei informări furnizate de Maextro.

Documentul susține că pedala verificată a îndeplinit cerințele standardului industrial și nu a prezentat fisuri sau deteriorări nici la o încercare suplimentară cu o forță de 3.000 de newtoni. Acest rezultat privește o altă procedură de testare și nu explică, de unul singur, cedările din înregistrarea Dongchedi.

Ce mașină este Maextro V800

V800 este un monovolum destinat segmentului de lux, lansat pe 5 august 2026. Maextro este marca dezvoltată împreună de Huawei și constructorul chinez JAC, poziționată în partea superioară a portofoliului alianței auto HIMA.