Cât costă un litru de benzină și motorină, vineri, 16 octombrie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Prețurile la benzină și motorină stagnează, vineri, 16 octombrie 2026, pentru a șasea zi consecutiv, atât în București, cât și în orașele mari din țară.

Benzina standard se găsește la prețuri între 10,11 lei/l și 10,17 lei/l, iar motorina se vinde cu 10,86 - 10,92 de lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cât costă benzina în București, vineri, 16 octombrie 2026

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cea mai ieftină benzină standard din București costă astăzi 10,11 lei/l, același preț din 7 octombrie, și se găsește la Petrom.

Și Socar vinde benzina cu 10,11 lei/l la stația de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A, la fel ca în 7 octombrie, în timp ce la alte stații ale companiei prețul este de 10,14 lei/l.

MOL a păstrat prețul de sâmbătă pentru benzină, respectiv 10,14 lei/l.

Lukoil comercializează benzina standard, vineri, 16 octombrie 2026, cu 10,15 lei/l, preț neschimbat din 7 octombrie.

Rompetrol menține la carburant prețul de 10,17 lei/l, același din 7 octombrie.

Stațiile OMV afișează, la rândul lor, un tarif de 10,17 lei/l, neschimbat din 7 octombrie.

Raportat pe orașe după numărul de locuitori, cea mai ieftină benzină este la Timișoara și costă 10,09 lei/l, la fel ca în 8 octombrie. La Cluj-Napoca, este tot 10,09 lei/l, menținut de sâmbătă. În București, Iași și Constanța, benzina costă 10,11 lei/l, cost neschimbat din 8 octombrie.

Cât costă motorina în București, vineri, 16 octombrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină standard costă astăzi 10,86 de lei/l, același preț din 8 octombrie, și se găsește la Petrom.

Și Socar afișează prețul de 10,86 de lei/l la stația de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A, în timp ce la alte benzinării ale companiei litrul de motorină costă 10,89 de lei. Ambele tarife au rămas neschimbate din 8 octombrie.

Rompetrol comercializează motorina standard cu 10,92 de lei/l, atât cât era și în 8 octombrie.

Și OMV menține prețul de 10,92 de lei/l, fără modificări din 8 octombrie.

Stațiile MOL vând motorina, vineri, 16 octombrie 2026, tot cu 10,92 de lei/l, costul din 9 octombrie.

Lukoil păstrează, la rândul său, tariful de 10,92 de lei/l, același din 9 octombrie.

Raportat pe județe, cel mai ieftin carburant este în Timișoara, unde motorina standard costă 10,83 de lei/l, preț menținut din 8 octombrie. La Cluj-Napoca, carburantul se vinde cu 10,84 de lei/l, atât cât era și sâmbătă. În București, Iași și Constanța, motorina costă minimum 10,86 de lei/l, preț neschimbat din 8 octombrie.

Prețul motorinei scade pe piețele angro, dar ieftinirea nu se resimte imediat la pompă. Decizia Grupului celor 7 economii majore (G7) de a elibera rezerve strategice de petrol a dus la o reducere a prețurilor pe piețele europene cu până la 4%.

Pe 14 octombrie, plafonarea adaosului la motorină a fost blocată în Parlament. Adaosul, limitat și pentru rafinării.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 30 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până pe 15 octombrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 16 octombrie 2026

Cel mai mic preț pentru benzina standard din România este vineri de 10,05 lei/l, la fel ca luni, și se găsește la stația TEAutohof din Orțișoara, de pe DJ 693, județul Timiș.

Cea mai ieftină motorină din țară costă 10,75 de lei/l, atât cât era și luni, și este la stația VhExtraOil din Eforie Nord DN39, județul Constanța.