Ce susțin experții despre aplicația Max

Cel mai mare furnizor de servicii de hosting, Cloudflare, a etichetat domeniul max.ru, asociat „comunicatorului de stat”, drept software de spionaj, potrivit informațiilor publicate de portalul Werstka. Nu este cunoscut momentul exact în care această clasificare a apărut.

În același timp, domeniul deține în continuare certificat TLS, ceea ce confirmă autenticitatea proiectului și permite conexiuni securizate prin HTTPS.

Aplicația rămâne disponibilă pentru descărcare în App Store și Google Play.

Cloudflare a etichetat anterior și aplicația neoficială Telegram numită Telega drept software de spionaj. În acel caz, certificatul TLS a fost retras, iar aplicația a fost eliminată din App Store. Reprezentanții proiectului au susținut atunci că a fost vorba despre o eroare de clasificare.

Mai mulți experți au descris anterior aplicația Max drept program de supraveghere.

Șeful Asociației pentru Protecția Internetului, Mihail Klimarev, a avertizat că politicile de confidențialitate prevăd explicit posibilitatea ca datele utilizatorilor să fie transmise, la cerere, către FSB, Ministerul de Interne, Serviciul Fiscal Federal și Banca Rusiei.

Ce ar colecta aplicația Max de pe telefoane

Cercetători care au analizat fișierul APK al aplicației pe GitHub susțin că Max urmărește procesele care rulează pe dispozitiv și colectează date extinse.

Potrivit acestora, aplicația ar putea obține date de geolocalizare, lista completă a aplicațiilor instalate, acces la înregistrare audio, captare video și monitorizarea textului tastat.

Legea semnată de Putin și promovarea forțată

În iunie 2025, Vladimir Putin a semnat legea privind crearea unui comunicator național. Ulterior, autoritățile ruse au început promovarea intensă a aplicației Max, dezvoltată de compania VK.

Pe platformă au fost mutate chaturile școlare și familiale, corespondența funcționarilor publici și a angajaților companiilor de stat.

De asemenea, aplicația a fost integrată cu serviciul guvernamental Gosuslugi. În paralel, Roskomnadzor a blocat cele mai populare două aplicații de mesagerie din Rusia: WhatsApp și Telegram.

Putin a prezentat apariția aplicației Max drept un pas spre „suveranitate digitală deplină”.

Jurnalistul Andrei Zaharov, care a analizat rapoarte financiare ale holdingului VK, susține însă că liderul de la Kremlin ar putea avea interese indirecte în proiect prin intermediul vărului său, Mihail Șelomov.

Totodată, potrivit aceleiași surse, de pe urma proiectului ar beneficia și apropiați ai lui Putin, inclusiv Iuri Kovalciuk. Zaharov a afirmat că ideea de suveranitate digitală ar ascunde, în realitate, un mecanism de îmbogățire și control, iar utilizatorii ar deveni „supuși digitali”.

Aplicația ar urma să fie preinstalată pe telefoane la 1 septembrie

Începând cu 1 septembrie, aplicația Max ar urma să fie preinstalată pe toate smartphone-urile comercializate în Rusia, platforma fiind promovată de vedete pe rețele sociale și în videoclipuri muzicale.

De asemenea, autoritățile ar exercita presiuni pentru utilizarea aplicației în instituții și companii. „La serviciu ni s-a spus că în curând toți vom fi obligați să trecem pe Max. Pentru că știu că Max este un instrument de control al statului, aș prefera să nu fac asta”, a declarat un medic din Sankt Petersburg.

În paralel, autoritățile ruse pregătesc restricții privind funcționarea rețelei mobile la Moscova, în contextul măsurilor de securitate înaintea Paradei Victoriei din 9 mai. Potrivit BBC, citată de două surse, în zilele de 5, 7 și 9 mai ar urma să fie impuse limitări suplimentare, inclusiv asupra trimiterii de SMS-uri. Restricțiile ar urma să vizeze nu doar centrul Moscovei, ci și zona centurii rutiere MKAD.

La începutul lunii martie, internetul mobil a fost întrerupt la Moscova timp de trei săptămâni, până pe 24 martie. Kremlinul a susținut că măsura ține de „securitate” și va dura cât va fi necesar.

În urma blocajului, locuitorii capitalei au cumpărat în număr mare atlase, ghiduri, pagere și alte mijloace alternative de comunicare. Potrivit ziarului Kommersant, pagubele provocate de oprirea internetului mobil la Moscova au fost estimate la aproximativ un miliard de ruble pe zi (11,4 milioane de euro).

Spre deosebire de paradele anterioare, cea de anul acesta va dura doar 40 de minute, fără participarea echipamentelor militare. Numărul invitaților va fi redus semnificativ, de la câteva mii la doar câteva sute.

