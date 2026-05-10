Prima operațiune de acest fel a armatei britanice

Misiunea de urgență a fost organizată după ce Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) a confirmat existența unui caz suspect de hantavirus pe insula aflată la mii de kilometri de orice alt teritoriu locuit.

Echipa trimisă de armata britanică a fost formată din șase parașutiști și doi medici militari din Brigada 16 de Asalt Aerian. Aceștia au sărit dintr-un avion RAF A400M, în timp ce echipamente medicale și provizii vitale de oxigen au fost lansate simultan din aer.

British Army medics & pathfinders jumped into Tristan da Cunha last night with emergency medical supplies to treat a suspected case of Hantavirus pic.twitter.com/AZ40xU9Fk2 — Jerome Starkey (@jeromestarkey) May 10, 2026

Avionul de transport RAF A400M a zburat de la RAF Brize Norton la Insula Ascension, cu sprijinul unui avion RAF Voyager, înainte de a se îndrepta spre Tristan da Cunha.

„Este prima dată când armata britanică a trimis personal medical pentru a oferi sprijin umanitar printr-un salt cu parașuta”, a transmis Ministerul britanic al Apărării.

„Aceasta a fost o operațiune extraordinară în circumstanțe incredibil de dificile, pentru a oferi ajutor vital cetățenilor noștri de pe Tristan da Cunha”, a subliniat Ministrul Forțelor Armate, Al Carns.

UK Armed Forces Personnel have conducted a Parachute Operation to deliver critical medical support to Tristan da Cunha - Britains most remote inhabited island overseas territory. Paratroopers and military clinicians from @16AirAssltBCT, jumped from an A400 aircraft during the Op. pic.twitter.com/cZTHkyT3bN — TheParachuteRegiment (@TheParachuteReg) May 10, 2026

Autoritățile au explicat că intervenția aeriană a fost singura soluție posibilă, în condițiile în care rezervele de oxigen de pe insulă ajunseseră la un nivel critic.

„Având în vedere că rezervele de oxigen de pe insulă erau la un nivel critic, o parașutare a personalului medical a fost singura metodă de a oferi îngrijiri vitale pacientului la timp”, au precizat oficialii britanici.

Tristan da Cunha, insula accesibilă doar cu barca

Tristan da Cunha este un teritoriu britanic de peste mări situat în Oceanul Atlantic de Sud și este considerat unul dintre cele mai izolate locuri locuite de pe planetă.

Tristan da Cunha este singura insulă locuită dintr-un arhipelag vulcanic.

Insula are doar 221 de locuitori, în așezarea sa, Edinburgh of the Seven Seas, majoritatea descendenți ai coloniștilor din secolul al XIX-lea, nu dispune de aeroport și poate fi accesată exclusiv pe mare. Cel mai apropiat teritoriu locuit se află la aproximativ 2.400 de kilometri distanță.

Economia insulei Tristan da Cunha se bazează pe agricultura de subzistență, pescuit, vânzarea de timbre și monede și turism limitat. Străinii nu pot cumpăra terenuri sau se pot stabili pe insulă.

Ministerul Apărării britanic a subliniat că misiunea a fost complicată și de condițiile meteo extreme.

„Condițiile meteorologice de la Tristan da Cunha pot fi excepțional de dificile, cu viteze medii ale vântului care depășesc adesea 40 km/h”, au transmis reprezentanții ministerului.

Britanicul suspect de hantavirus a venit de pe o navă de croazieră

Pacientul suspect de hantavirus a debarcat pe insulă de pe nava de croazieră MV Hondius, unde a izbucnit recent un focar al virusului.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, șase cazuri de hantavirus au fost confirmate în legătură cu vasul de croazieră, iar trei persoane au murit.

Britanicul de pe Tristan da Cunha a început să prezinte simptome la aproximativ două săptămâni după ce a părăsit nava. În prezent, acesta se află în stare stabilă și este izolat.

Pasagerii britanici ai navei, repatriați și plasați în izolare

Nava MV Hondius a ajuns în Tenerife duminică dimineață, iar pasagerii britanici vor fi repatriați pentru a se izola la spitalul folosit ca prim centru de carantină COVID în Marea Britanie.

Aceștia vor fi transportați în Marea Britanie cu un zbor charter și vor intra în izolare timp de 45 de zile la Spitalul Arrowe Park.

UKHSA monitorizează îndeaproape aceste persoane, efectuând teste după cum este necesar.

Profesorul Robin May, director științific al UKHSA, a declarat: „Siguranța și bunăstarea celor aflați la bord rămâne prioritatea noastră numărul unu”.

Și secretarul britanic de externe, Yvette Cooper, a lăudat intervenția militară.

„Această operațiune extraordinară reflectă angajamentul nostru neclintit față de poporul din teritoriile noastre de peste mări și față de cetățenii britanici, oriunde s-ar afla”, a spus aceasta.

Ce este hantavirusul

Hantavirusul este un grup de virusuri transmise în principal de rozătoare. Majoritatea tulpinilor nu se transmit de la om la om, însă varianta Andes, identificată în focarul de pe MV Hondius, poate fi transmisă între persoane.

Autoritățile britanice au transmis că riscul pentru populația generală „rămâne foarte scăzut”, însă monitorizarea și măsurile de izolare continuă atât pentru pasagerii navei, cât și pentru contactele acestora.

Cercetătorul român Octavian P. Jurma a făcut o comparație între severitatea COVID-19 și forma pulmonară produsă de hantavirus.