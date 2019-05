Îndurerată, Martin a postat pe Facebook o fotografie cu fratele său și un mesaj emoționant la adresa celui despre care spune că a fost ”scut și suport” pentru ea și copiii ei.

Corina Martin are un regret imens, pentru că nu a apucat să îi spună fratelui său ceea ce nu i-a spus nici tatălui său.

„Ultima lui fotografie….cu numai câteva minute înainte…

Am fost binecuvântată să am un frate atât de bun, atât de vesel și de inimos! Nu cred să fie, printre cei ce l-au cunoscut vreodată, oameni pe care să nu-i fi bucurat și pe care să nu-i fi făcut să zâmbească, vreodată, măcar. De aceea și avea atât de mulți prieteni. Pentru mine și pentru copiii mei, rămăsese scut si suport. Pentru mama, trei sferturi din suflet. Acum e gol.

Ai plecat nedrept și mult prea devreme, Liviu! Și, la fel ca și cu Tata… nu am apucat să îți spun, niciodată, că te iubesc. Acesta e păcatul meu. Tu, însă, vreau să știi, acolo sus, pe unde plutești în zbor acum, că am fost mândră și norocoasă și binecuvântată să te am pe tine ca fratele meu.

De ieri, acest cuvânt păstrează un gol imens în sufletul meu. Dar încă te aud râzând… și tot mă mai aștept să ne suni de pe undeva și să ne spui că iar ne-ai păcălit, cu râsul tău molipsitor…” a postat joi dimineață Corina Martin

În încheierea mesajului, șefa FAPT scrie: „Nu amânați cuvintele, mărturisirile, picăturile de suflet către ai voștri. Nu amânați nimic, nu lăsați nimic. Timpul nu poate fi cumpărat. Timpul nu așteaptă.

Drum bun printre îngeri, fratele meu!”.

Liviu Bucățică, de 50 de ani, se afla în avionul de mici dimensiuni condus de Mihai Covaciu, care s-a prăbușit, miercuri, în județul Buzău, în zona Nehoiu.

Amândoi pasagerii avionului au decedat.

