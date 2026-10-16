Milioane de ucraineni riscă să fie nevoiți să-și părăsească casele în această iarnă, avertizează o agenție ONU

Milioane de ucraineni, inclusiv dintre cei care s-au întors acasă după ce au fugit din cauza luptelor, riscă să fie din nou strămutați în această iarnă, avertizează Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), o agenție ONU cu sediul la Geneva, relatează AFP.

„Pentru milioane de ucraineni, întrebarea nu este numai dacă pot să se întoarcă acasă, ci dacă pot rămâne în deplină siguranță. Ori condițiile actuale fac ca acest lucru să fie dificil”, afirmă Arthur Erken, director regional al OIM pentru Europa și Asia Centrală.

Locuințe avariate, atacuri repetate asupra infrastructurilor energetice și de termoficare împinge numeroase familii să se gândească să-și părăsească domiciliul, explică OIM.

„Intenția de a pleca din nou este cea mai accentuată în rândul persoanelor revenite în cursul ultimelor trei luni”, subliniază agenția ONU.

Circa 3,6 milioane de ucraineni sunt strămutați în interiorul țării

Organizația estimează că aproape 3,6 milioane de persoane rămân strămutate în interiorul Ucrainei, în timp ce aproximativ 3,8 milioane de persoane s-au întors în locul lor de reședință după ce au fost strămutate din februarie 2022.

Aproximativ 1,45 de milioane de persoane care s-au reîntors la locuințele lor trăiesc acum în zone apropiate de linia frontului, dintre care 565.000 în regiunea Harkov.

„În zonele rurale situate aproape de linia frontului, trei persoane din patru care s-au întors la domiciliu au nevoie de materiale pentru a repara ziduri avariate, în timp ce aproape două din trei au nevoie de materiale pentru acoperiș și izolații” și „chiar atunci când încălzirea este disponibilă, numeroase familii nu au mijloace de a se încălzi”, semnalează OIM.

Cele mai vulnerabile zone sunt cele din apropierea frontului

În cursul ultimului sezon rece, numai 32% din gospodării au fost în măsură să-și încălzească convenabil locuința. Această cifră scade la o gospodărie din patru în zonele apropiate de linia frontului.

În întreaga Ucraină, OIM estimează că 2,1 milioane de persoane în vârstă trăiesc singure în imobile colective, „ceea ce le face pe multe dintre ele în mod special vulnerabile în fața întreruperilor prelungite ale încălzirii și electricității”.

OIM face apel la sprijin urgent pentru „repararea locuințelor avariate, îmbunătățirea izolației și menținerea serviciilor esențiale, investind totodată în soluții energetice durabile și descentralizate, pentru a ajuta comunitățile să facă față viitoarelor perturbări”.

Organizația, al cărei plan de răspuns la criza din Ucraina este finanțat în proporție mai mică de 7%, cere o susținere suplimentară „înainte ca condițiile de iarnă să nu agraveze nevoile existente și să nu expună mai mult familiile unui risc de strămutare”.

Vladimir Putin vrea să distrugă cele mai mari orașe ale Ucrainei

The New York Times relatează că liderul autocrat rus Vladimir Putin implementează un plan de distrugere a rețelelor electrice, de termoficare și de alimentare cu apă ale orașelor Kiev, Harkov și Odesa.

Conform unui document militar interceptat de Ucraina, termenul de implementare a acestui plan este de o lună, adică până la iarnă. Planul prevede folosirea a 70 de rachete balistice, 720 de drone cu rază lungă de acțiune și 150 de bombe ghidate pentru a atinge obiectivele.