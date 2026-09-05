Descoperire neașteptată pe un pervaz

Un cuplu care locuiește în apropierea Bazilicii Sfântul Petru a observat un fenomen neobișnuit: „Am fost contactat de un domn care, împreună cu soția sa, a remarcat câteva viespi zburând în casă, iar apoi a văzut cum pe pervaz cădeau niște obiecte”, a povestit Lunerti pentru romatoday. „Inițial, am crezut că era vorba despre resturi de insecte măcelărite, pentru că vespa orientalis își hrănește larvele cu mușchii toracici ai prăzilor sale. Totuși, când am ajuns la fața locului, mi-am dat seama că m-am înșelat.”

În loc să găsească resturi de alte insecte, a descoperit crochete pentru pisici. „Pe pervaz erau mai multe crochete. În trecut, am observat și filmat aceste viespi luând mâncare umedă destinată pisicilor. Acum putem spune că au învățat să se hrănească și cu crochete uscate”, a explicat Lunerti, subliniind cât de remarcabil este acest comportament adaptiv.

După ce a fost îndepărtat cuibul din cutia ruloului de la fereastră, cuplul din cartierul Borgo a putut reveni la rutina zilnică fără probleme. Totuși, acest incident scoate la lumină o problemă mai amplă: „În ultimele zece zile, am observat o accelerare a ciclului de viață al acestor insecte, probabil din cauza temperaturilor ridicate. Numărul apelurilor primite a crescut semnificativ, iar accesul la resurse alimentare alternative le ajută să se răspândească mai ușor”, a declarat Lunerti.

„Este nevoie de un plan de eradicare cât mai curând posibil”, declară Paola Muraro, președinta agronomilor și silvicultorilor din Roma, citată de Repubblica. Ea subliniază că aceste viespi sunt o pacoste periculoasă și că eliminarea lor este esențială pentru protejarea mediului urban și a ecosistemului apicol.

În perioada septembrie-octombrie, viespile orientale ating apogeul ciclului lor de viață, reginele fiind fertilizate pentru a genera noi colonii. „Un cuib format din 400-500 de indivizi se poate dubla în dimensiune de la un an la altul” , explică ea. Creșterea rapidă a populației este alimentată de accesul facil la hrană, inclusiv resturi lăsate pe străzi și mâncarea pentru pisici, atrăgând astfel insectele în zonele urbane.

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