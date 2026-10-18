Peste 7.700 de pensionari și-au dat casele într-un singur an pentru mâncare și îngrijire, din cauza sărăciei, în Croația

Aproape 40% dintre pensionarii de peste 65 de ani sunt expuși riscului de sărăcie, iar în rândul celor care locuiesc singuri procentul ajunge la 64,4%. Se întâmplă în Croația, acolo unde bătrânii au început să-și dea la schimb casele pentru îngrijire, scrie ziarul sârb Blic Biznis, parte a trustului media Ringier.

Tot mai mulți vârstnici din Croația se confruntă cu dificultăți financiare, iar reprezentanții Partidului Pensionarilor avertizează că unii dintre ei acceptă să-și cedeze proprietățile în schimbul sprijinului, pentru a-și asigura hrana, îngrijirea și cele necesare traiului.

Potrivit datelor prezentate de președintele Partidului Pensionarilor, Lazar Grujić, în 2025 au fost înregistrate în Croația 6.321 de contracte de întreținere viageră, cu 22,5% mai multe decât în anul precedent.

În plus, au fost încheiate și 1.446 de contracte de întreținere cu transfer imediat al proprietății, relatează portalul Mirovina.hr, ceea ce înseamnă un total de 7.767 de contracte.

Aproape 40% dintre vârstnici, la risc de sărăcie

Cifrele de la Biroul croat de Statistică arată că, în 2025, nu mai puțin de 39,4% dintre cetățenii cu vârsta de peste 65 de ani erau expuși riscului de sărăcie. În rândul persoanelor din aceeași categorie de vârstă care locuiau singure, procentul ajungea la 64,4%.

Pragul riscului de sărăcie pentru o gospodărie formată dintr-o singură persoană era de 9.034 de euro pe an, adică aproximativ 753 de euro pe lună.

În România, aproape 900.000 de pensionari depind lunar de subvențiile statului pentru a atinge pragul pensiei minime garantate de 1.281 de lei, arată datele oficiale de la Casa de Pensii.

Grujić avertizează că majorarea pensiilor nu ține suficient pasul cu creșterea costului vieții și că persoanele în vârstă au nevoie nu doar de ajutor financiar, ci și de servicii adecvate de îngrijire și sprijin.

„Acești oameni nu au avut altă opțiune decât să renunțe la proprietățile imobiliare pe care le-au construit de-a lungul întregii vieți, în schimbul meselor și al îngrijirii de bază”, a declarat Grujić, referindu-se la contractele de întreținere.

Când ajung casele pensionarilor în proprietatea altei persoane

În Croația există două tipuri de astfel de contracte, iar diferența esențială constă în momentul în care este transferată proprietatea.

În cazul contractului de întreținere pe viață (viageră), proprietatea trece în patrimoniul persoanei care asigură întreținerea abia după moartea beneficiarului.

În schimb, în cazul contractului de întreținere cu transfer imediat, proprietatea este transferată încă din timpul vieții acestuia.

Potrivit informațiilor oficiale ale instituțiilor judiciare croate, aceste contracte pot prevedea asigurarea hranei, a cazării, a îngrijirii, a asistenței medicale și a altor necesități ale vieții.

Reprezentanții Partidului Pensionarilor avertizează că problema sărăciei în rândul vârstnicilor nu poate fi rezolvată doar prin ajutoare financiare, ci este necesară și dezvoltarea unor servicii de îngrijire și de asistență socială mai accesibile.