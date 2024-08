FSB a confirmat joi că „opt cetăţeni ruşi care erau deţinuţi în mai multe ţări ale NATO, precum şi doi copii minori” s-au întors în Rusia în cadrul unui important schimb de deţinuţi cu ţări occidentale, relatează AFP, potrivit Agerpres.

FSB a difuzat imagini din timpul acestui schimb care au fost preluate pe larg de rețelele de informare ale Kremlinului.

„Cetăţenii ruşi au fost schimbaţi cu un grup de indivizi care au acţionat în interesul unor guverne străine şi în detrimentul securităţii Federaţiei Ruse”, susține FSB.

Potrivit Kremlinului, Vladimir Putin a graţiat oficial 13 persoane condamnate în Rusia şi eliberate joi, 1 august.

Într-un comunicat, Kremlinul a mulţumit guvernelor străine care au contribuit la schimb şi a precizat că Putin semnat decretele de graţiere pentru jurnalistul Evan Gershkovich, fostul pușcaș marin Paul Whelan, activistul pentru drepturile omului Oleg Orlov, fostele angajate ale Fundației Anticorupție Lilia Ceanîşeva și Ksenia Fadeeva, disidentul Vladimir Kara-Murza, opozantul Ilia Iaşin, artista Aleksandr Skocilenko, jurnalista Alsu Kurmaşeva, activiștii politici Andrei Pivovarov și Vadim Ostanin, politologul Demuri (Dieter) Voronin şi adolescentul condamnat pentru „trădar” Kevin Lick.

Alte trei persoane incluse în acest schimb sunt Patrick Schoebel, avocatul Herman Moyzhes și medicul militar condamnat la moarte în Belarus și apoi grațiat Rico Krieger.

La schimb, Rusia a primit agenţi ai FSB, GRU, SVR şi hackeri ruşi.

O fotografie cu Gershkovich, Whelan și Kurmașeva la bordul unui avion a fost publicată pe contul de X al președintelui Joe Biden.

After enduring unimaginable suffering and uncertainty, the Americans detained in Russia are safe, free, and have begun their journeys back into the arms of their families. pic.twitter.com/1rYNBTt9tJ

„După ce au îndurat suferințe și incertitudini inimaginabile, americanii reținuți în Rusia sunt în siguranță și liberi”, a transmis liderul de la Casa Albă.

Mai devreme, Casa Albă a publicat imagini cu Joe Biden primindu-i în Biroul Oval pe membri ai familiilor cetățenilor americani eliberați din Rusia.

Today, I stood beside the families of Paul, Evan, Alsu, and Vladimir in the Oval Office as they spoke to their loved ones for the first time since they regained freedom.



These families never lost hope.



And today, they'll each be reunited with the missing piece of their soul. pic.twitter.com/v4Sv4fxsPd