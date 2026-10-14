Mont Blanc a crescut cu aproape doi metri în doi ani. Ce altitudine a atins cel mai înalt vârf din Europa de Vest

Vântul și precipitațiile continuă să schimbe conturul celui mai înalt vârf din Europa de Vest. Cele mai recente măsurători realizate pe Mont Blanc arată o diferență semnificativă față de anul 2023, însă experții avertizează că această variație nu poate fi folosită, de una singură, pentru a evalua efectele încălzirii globale.

Mont Blanc, cel mai înalt vârf din Europa de Vest, a atins o altitudine de 4.807,47 metri, conform unei măsurători recente realizate de experții topografi din Haute-Savoie. Aceasta reprezintă o creștere de aproape doi metri față de măsurătoarea din 2023, iar noua înălțime se apropie de valorile istorice înregistrate la sfârșitul secolului al XIX-lea, informează Euronews.

Totuși, specialiștii avertizează că această valoare „unică” nu permite concluzii clare privind efectele încălzirii globale. Altitudinea vârfului Mont Blanc variază constant, fiind influențată de condițiile meteorologice, precum precipitațiile și vânturile care modifică stratul de zăpadă.

„Astăzi, vârful este cu adevărat modelat de forța vânturilor și de precipitații, chiar dacă anul acesta a fost deosebit de secetos”, a declarat Mathieu Dragon, topograf autorizat din Haute-Savoie.