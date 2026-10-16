Motocicleta care face traficul mai ușor fără să devină automată. Cum funcționează Honda E-Clutch pe Transalp 2026

Plecările de la semafor și opririle repetate pot deveni mai simple pe o motocicletă Honda echipată cu E-Clutch. Sistemul controlează automat ambreiajul, dar lasă schimbarea vitezelor în mâinile motociclistului. Pe Transalp 2026, tehnologia oferă o combinație între controlul unei transmisii manuale și confortul acționării automate a ambreiajului.

Tu schimbi vitezele, motocicleta se ocupă de ambreiaj

E-Clutch permite plecarea de pe loc, oprirea și schimbarea treptelor fără să acționezi maneta de ambreiaj. Motociclistul folosește în continuare pedala schimbătorului pentru a alege viteza, iar sistemul electronic gestionează cuplarea și decuplarea ambreiajului.

Așadar, transmisia rămâne manuală: motocicleta nu decide singură când să treacă într-o treaptă superioară sau inferioară. Potrivit Honda, automatizarea privește funcționarea ambreiajului, în timp ce alegerea treptelor îi aparține celui aflat la ghidon.

De ce este util E-Clutch în traficul aglomerat

Avantajul este ușor de înțeles la semafor sau într-o coloană care înaintează câțiva metri și se oprește din nou. Pe o motocicletă convențională, plecarea presupune coordonarea accelerației cu eliberarea ambreiajului. E-Clutch preia această operațiune, reducând folosirea repetată a manetei cu mâna stângă.

În testul publicat de MotorXpert, realizat cu Honda Transalp pe Transalpina și Transfăgărășan, publicația evidențiază confortul sistemului la plecări și manevre la viteze mici. Autorul remarcă și schimbările line de treaptă pe drumurile cu multe viraje. Acestea sunt impresiile din testul publicației, nu o experiență universală pentru fiecare motociclist.

Maneta rămâne disponibilă când vrei control manual

Honda păstrează maneta clasică de ambreiaj. Motociclistul o poate folosi când dorește, iar intervenția manuală are prioritate față de controlul electronic. Sistemul poate fi și dezactivat, pentru utilizarea convențională a ambreiajului.