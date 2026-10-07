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Benzina s-a scumpit din nou, miercuri, 7 octombrie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Milena Niță
Milena Niță
Jurnalist
Foto: Dumitru Angelescu
Foto: Dumitru Angelescu
Fotoreporter
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Mai multe mașini sunt într-o benzinărie Rompetrol din București, 14 septembrie 2026. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Libertatea/ Dumitru Angelescu
Mai multe mașini sunt într-o benzinărie Rompetrol din București, 14 septembrie 2026. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Libertatea/ Dumitru Angelescu
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Benzina s-a scumpit la toate stațiile mari de alimentare din București, miercuri, 7 octombrie 2026, cu până la 9 bani per litru, după ce și ieri au fost niște majorări de preț.

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Astfel, carburantul standard se vinde miercuri cu prețuri între 10,11 lei/l, 10,17 lei/l, iar motorina se găsește la costuri cuprinse între 10,91 de lei/l și 10,97 de lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cât costă benzina în București, miercuri, 7 octombrie 2026

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cea mai ieftină benzină standard din București costă azi 10,11 lei/l, față de 10,05 lei/l, minimumul de ieri (o creștere cu 0,06 lei), și se găsește la Petrom. Pentru această stație este prețul minim pe care îl avea și ieri.

Socar vinde carburantul cu 10,11 lei/l la o stație din Capitală, de la 10,05 lei/l, minimumul de ieri (o mărire cu 0,06 lei), iar la alte stații, costul este de 10,14 lei/l (o scumpire cu 0,09 lei).

Lukoil vinde benzina cu 10,15 lei/l, de la 10,08 lei/l, cât se menținea de duminică (o majorare cu 0,07 lei).

Rompetrol aduce prețul carburantului, miercuri, 7 octombrie 2026, la 10,17 lei/l, de la 10,11 lei/l, același cost de duminică (o creștere cu 0,06 lei).

Stațiile OMV afișează, la rândul lor, un preț tot de 10,17 lei/l, de la 10,11 lei/l, neschimbat față de luni (o majorare cu 0,06 lei).

Și MOL comercializează benzina standard tot cu 10,17 lei/l, de la 10,11 lei, același preț menținut de duminică (o mărire cu 0,06 lei).

Raportat pe orașe după numărul de locuitori, cea mai ieftină benzină este la Cluj-Napoca și costă 9,93 de lei/l, preț constant din 18 septembrie. La Timișoara, carburantul se vinde cu 10,09 lei/l, față de 10,03 lei/l, cât se menținea de duminică (o creștere cu 0,06 lei). În București, Iași și Constanța, benzina costă 10,11 lei/l, de la 10,05 lei/l, cât era de luni (o majorare cu 0,06 lei).

Cât costă motorina în București, miercuri, 7 octombrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină costă astăzi 10,91 de lei/litru, preț constant din 23 septembrie, și se găsește la Petrom.

Și Socar afișează același preț de 10,91 de lei/l la o stație din București, constant din 22 septembrie, dar carburantul ajunge și la 10,94 de lei/l, același cost din 24 septembrie.

Rompetrol menține constant prețul la 10,97 de lei/l, același din 22 septembrie.

Și OMV vinde motorina standard miercuri, 7 octombrie 2026, tot cu 10,97 de lei/l, preț constant tot din 22 septembrie.

De asemenea, stațiile MOL mențin trendul și păstrează costul la 10,97 de lei/l, același din 23 septembrie.

Stațiile Lukoil au scumpit carburantul și îl vând azi cu 10,97 de lei/l, de la 10,95 de lei/l, preț menținut din 30 septembrie (o mărire cu 0,02 lei).

Raportat pe județe, cel mai ieftin carburant este în Timișoara și costă 10,88 de lei/l, preț constant din 22 septembrie. În Cluj-Napoca, se vinde cu 10,89 de lei/litru, cost neschimbat din 23 septembrie. În București, Iași și Constanța, prețul motorinei pleacă de la 10,91 de lei/litru, preț menținut din 23 septembrie.

Prețul motorinei scade pe piețele angro, dar ieftinirea nu se resimte imediat la pompă. Decizia Grupului celor 7 economii majore (G7) de a elibera rezerve strategice de petrol a dus la o reducere a prețurilor pe piețele europene cu până la 4%.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 30 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până pe 15 octombrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Amintim că Ministerul Finanțelor a crescut reducerea accizei pentru motorina standard de la 20% la 25%, în perioada 1-15 septembrie 2026.

Măsura a fost introdusă în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, miercuri, 7 octombrie 2026

Cel mai mic preț pentru benzina standard din România este, miercuri, de 9,87 de lei/l, același de duminică. Costul este afișat la stația Dacma, în Lungulețu, județul Dâmbovița, pe strada Principală (DN7), nr. 172.

Cea mai ieftină motorină din țară costă 10,75 de lei/l, cost menținut din 26 septembrie, și se găsește la aceeași stație Dacma din Lungulețu.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice tarifele înainte de alimentare.

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Tags: benzină motorină carburanti Scumpiri Stiri Bucuresti Stiri Cluj Stiri Cluj Napoca Stiri Constanta Constanța Stiri judetul Constanta Stiri Iasi Stiri Timisoara
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