Prețurile la benzină și motorină sunt, marți, 15 septembrie 2026, aproape neschimbate comparativ cu ziua precedentă, însă de mâine motorina va fi mai scumpă.

Marți, 15 septembrie, este ultima zi în care carburantul beneficiază de acciză redusă cu până la 28 de bani per litru, după cum a precizat Ministerul Finanțelor.

Astăzi, prețul minim la benzină în București este de 9,91 de lei per litru, iar motorina costă 10,46 de lei/l-10,72 de lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cât costă benzina în București, marți, 15 septembrie 2026

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cea mai ieftină benzină standard din București costă azi 9,91 de lei/l, minimumul de sâmbătă, și se găsește la Petrom.

Același tarif este afișat și la stațiile Socar, de 9,91 de lei/l, cost menținut tot de sâmbătă.

Rompetrol afișează un preț de 9,97 de lei/litru pentru benzina standard, marți, 15 septembrie 2026, neschimbat de sâmbătă.

La OMV, carburantul se vinde cu 9,97 de lei/l, la fel ca în ziua precedentă.

Și stațiile MOL mențin prețul benzinei la 9,97 de lei/l, cost neschimbat de sâmbătă.

De asemenea, Lukoil păstrează costul de ieri și comercializează carburantul cu 9,98 de lei/l.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină benzină se găsește la Cluj-Napoca și Timișoara, unde costă 9,89 de lei/l, la fel ca sâmbătă. În București, Iași și Constanța, carburantul se găsește cu 9,91 de lei/l, prețuri neschimbate de sâmbătă.

Cât costă motorina în București, marți, 15 septembrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină costă astăzi 10,46 de lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la Petrom.

La Socar, carburantul se vinde tot cu 10,46 de lei/l, atât cât era și luni.

Rompetrol afișează la motorina standard, marți, 15 septembrie 2026, un preț de 10,52 de lei/l, costul din ziua precedentă.

Și stațiile OMV vând carburantul tot cu 10,52 de lei/l, la fel ca ieri.

De asemenea, motorina costă 10,52 de lei/l, și la MOL, același preț care era și luni.

Cea mai scumpă motorină se vinde azi cu 10,72 de lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la benzinăriile Lukoil.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină este la Timișoara și se vinde cu 10,43 de lei/l, la fel ca ieri. În Cluj-Napoca, carburantul costă 10,45 de lei/l, spre deosebire de 10,35 de lei/l, preț care se menținea de sâmbătă (o creștere de 0,10 lei). În București, Iași și Constanța, motorina se vinde cu 10,46 de lei/l, costul de luni.

Motorina beneficiază și astăzi de reducerea temporară a accizei. Până pe 15 septembrie inclusiv, acciza efectivă este de 2.103,22 de lei pentru 1.000 de litri de motorină standard.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, marți, 15 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină din România costă astăzi 9,82 de lei/l, față de 9,74 de lei/l, cât era ieri (o creștere de 0,08 lei), și este disponibilă la stația Dacma din Slobozia Moară, strada Principală, nr. 153, județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină din țară ajunge la 10,28 de lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la stația RST din Lungulețu, strada Principală, nr. 81, județul Dâmbovița.