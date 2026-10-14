„Muzeul Viu al Bucureștiului”, fără clădire și fără bilet la intrare: ce este și cum arată harta celor 68 de grădini din Capitală

„Muzeul Viu al Bucureștiului” este un proiect care transformă Capitala într-un muzeu în aer liber, format din 68 de locații unice. Acest muzeu fără pereți, fără clădiri fixe și cu intrare gratuită își propune să promoveze natura urbană și biodiversitatea prin cele peste 60 de grădini, parcuri și pajiști.

Ce este Muzeul Viu al Bucureștiului

„Muzeul Viu al Bucureștiului” aduce în prim-plan grădini, pajiști, habitate urbane, spații comunitare revitalizate și inițiative dedicate reutilizării resurselor. Aceste locuri, considerate „exponatele” muzeului, ilustrează exemple de protejare a mediului în context urban, relatează portalul de știri Buletin de București și Agerpres.

Proiectul își propune să scoată în evidență schimbările pozitive din oraș, punând accent pe contribuția comunităților locale.

„Vrem să oferim oamenilor o perspectivă diferită asupra Bucureștiului, făcându-i să descopere locuri speciale și să se implice în protejarea lor”, au declarat organizatorii pentru Buletin de București.

Cum funcționează muzeul din Capitală

Vizitarea Muzeului Viu al Bucureștiului este gratuită și se face cu ajutorul unei hărți digitale disponibile pe site-ul oficial, muzeulviu.ro. Harta include detalii despre cele 68 de locații și sugerează trasee tematice, pe care vizitatorii le pot parcurge în ritmul propriu, fie într-o singură după-amiază, fie pe parcursul unei zile întregi.

Accesul la fiecare punct al muzeului depinde de disponibilitatea locației respective. Unele locuri sunt accesibile oricui, în timp ce altele pot fi vizitate doar în cadrul tururilor și activităților organizate.

Ce este și cum arată harta celor 68 de grădini și spații verzi

Proiectul Muzeul Viu al Bucureștiului este o oportunitate unică pentru locuitorii Capitalei de a descoperi și proteja natura urbană. Harta digitală disponibilă pe muzeulviu.ro devine un ghid esențial pentru oricine dorește să exploreze aceste spații inedite. Aici, turiștii și locuitorii vor putea descoperi o hartă cu zonele în care se află cele 68 de grădini și spații verzi din București.

Fiecare traseu oferă o experiență de conectare cu natura și cu inițiativele comunitare care transformă Bucureștiul într-un oraș mai verde și mai prietenos.

Ce activități au fost programate până la finalul lunii noiembrie

Pe lângă explorarea individuală, Muzeul Viu al Bucureștiului organizează săptămânal evenimente și ateliere menite să atragă publicul de toate vârstele. Printre activitățile din luna octombrie se numără:

Ateliere pentru copii în Parcul Liniei (17-18 octombrie): Între orele 11.00 și 13.00, cei mici pot participa la crearea unei „grădini eco de buzunar” și la confecționarea de căsuțe și hrănitori pentru păsări. Locația exactă este piațeta nou amenajată din apropierea străzii Moinești. Nu este nevoie de înscriere prealabilă.

Întâlnirea „Liliecii și orașul” la Grădina Botanică (17-18 octombrie): Evenimentul are loc între orele 18.00 și 21.00 și oferă informații despre liliecii din București, pregătirea lor pentru iarnă și include un tur de bioacustică pentru observarea comportamentului acestora. Participarea este permisă doar pe bază de înscriere prealabilă și în funcție de locurile disponibile.

„Universul din Grădină” în grădina blocului 51 de pe strada Crivățului, nr. 2 (18 octombrie): Între orele 10.30 și 15.30, comunitatea Aricii Urbani invită locuitorii să contribuie la pregătirea grădinii pentru toamnă, prin realizarea unor adăposturi pentru păsări, arici și insecte. Copiii sub 14 ani trebuie să fie însoțiți de un adult, iar înscrierea este obligatorie.