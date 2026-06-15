Adrian Veștea spune de ce l-a ales Nicușor Dan pentru funcția de premier

Adrian Veştea a declarat luni seară, în cadrul unei emisiuni TV, că nu a avut o relație personală sau politică strânsă cu președintele Nicuşor Dan înainte de a fi nominalizat pentru formarea Guvernului. Totuși, premierul desemnat a precizat că a existat o analiză atentă a activității sale anterioare.

„Nu am avut o relaţie înainte. Nu am fost apropiat, cred că a existat o evaluare şi asta mi-a şi spus-o, referitor la parcursul care l-am avut în decursul timpului în actul managerial”, a explicat Veştea.

Veștea spune că a contat și faptul că „nu este conflictual”

Adrian Veștea mai spune că decizia preşedintelui a fost influenţată de atitudinea echilibrată şi deschiderea sa spre dialog.

„Contează faptul că nu sunt conflictual, de fiecare dată sunt un om echilibrat, sunt un om al dialogului”, a mai adăugat acesta.

Parcursul său profesional, care include experienţa în administraţia locală şi un an şi jumătate la Ministerul Dezvoltării, a fost de asemenea un factor important, după cum a precizat premierul desemnat în timpul interviului de luni seara.

Discuțiile decisive au avut loc sâmbătă

Premierul desemnat a precizat că nu a avut întâlniri faţă în faţă cu Nicuşor Dan înainte de ziua de miercuri, iar propunerea de a prelua funcţia a venit abia sâmbătă.



„Nu am crezut niciodată că eu trebuie să reprezint o variantă de premier. În momentul în care am discutat-o sâmbătă şi mi-a prezentat situaţia în care se află România şi faptul că trebuie să luăm o decizie, am tratat-o ca un act de responsabilitate”, a mai explicat el.

Cum a fost desemnat Adrian Veștea de președintele Nicușor Dan după retragerea lui Eugen Tomac

Rocada de la Palatul Cotroceni s-a produs duminică dimineață, într-un moment de blocaj total pe scena politică. Eugen Tomac a decis să își depună mandatul după 10 zile în care nu a reușit să strângă susținerea parlamentară necesară, fiind refuzat categoric de PNL și USR.

Credeți că un Guvern condus de Adrian Veștea are șanse să primească votul de învestitură în Parlament? ✓ DA 22% (2.223 voturi) ✓ NU 78% (7.717 voturi)

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Imediat după anunțul lui Tomac, președintele a semnat decretul de numire a lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru desemnat. Nicușor Dan a mizat pe o figură importantă din PNL pentru a încerca să salveze coaliția de dreapta și să deblocheze negocierile din Parlament. Cu toate acestea, desemnarea a fost făcută fără consultarea prealabilă a conducerii liberale, ceea ce a provocat un val de nemulțumire la vârful partidului.

PNL a organizat de urgență ședința BPN cu privire la o decizie privind susținerea sau nu a lui Adrian Veștea pentru funcția de premier

Luni, începând cu ora 17:00, conducerea PNL s-a reunit în regim de urgență în sala Grupului PNL din Camera Deputaților. Ședința Biroului Politic Național (BPN) este una extinsă, fiind convocați parlamentarii, primarii de municipii reședință de județ și șefii de consilii județene, iar dezbaterile sunt extrem de aprinse.

Conducerea PNL a respins cu un vot zdrobitor susțintere Guvernului Veștea. Liderii partidului au respins cu 41 de voturi susținerea Guvernului Veștea și PNL i-a dat termen lui Veștea să își depună mandatul până marți la ora 10.00.

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Cine este Adrian Veștea, desemnat premier de președintele Nicușor Dan

Înainte de a deveni ministru al dezvoltării, Veștea a condus timp de două mandate Consiliul Județean Brașov (2016-2023) și a fost, timp de 12 ani, primar al orașului Râșnov (2004-2016), unde s-a profilat ca un bun organizator de proiecte locale și evenimente sportive.



Parcursul său nu este însă lipsit de controverse. Numele său a fost legat de anchete jurnalistice după ce a apărut într-o fotografie alături de un cunoscut lider interlop local urmărit internațional, incident despre care Veștea a declarat că a fost doar o ipostază electorală nefericită dintr-o campanie de stradă. O altă temă sensibilă o reprezintă criticile venite din zona militară: un fost comandant NATO a acuzat indirect administrația condusă în trecut de Veștea la Brașov de întârzierea unor proiecte de infrastructură rutieră esențiale pentru mobilitatea trupelor aliate în poligonul Cincu.

Ce avere are Adrian Veștea

Împreună cu soția sa, Anca Daniela Veștea (consilier în cadrul ANAF), liberalul deține o vilă uriașă de 570 de metri pătrați în Râșnov, un apartament în Brașov și o suprafață totală de aproape 68.000 de metri pătrați de terenuri (agricole, forestiere și intravilane). În plus, familia Veștea are zeci de mii de euro în conturi curente și plasamente în titluri de stat.

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