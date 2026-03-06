Noul standard Euro 7 schimbă regulile jocului

Potrivit publicației Autoviny, citată de Blic, schimbările din legislația europeană, taxele noi și retragerea producătorilor din segmentul diesel ar putea transforma motorina într-un combustibil tot mai scump. Una dintre principalele cauze este introducerea standardului Euro 7, care stabilește cele mai stricte reguli de emisii de până acum.

Noile norme nu vor măsura doar gazele de eșapament, ci și particulele provenite din frâne și anvelope.

Pentru producători, aceste reguli înseamnă investiții uriașe în dezvoltare. Din acest motiv, mai multe companii auto au început deja să renunțe la motoarele diesel. Printre producătorii care au anunțat reducerea sau eliminarea treptată a acestor motoare se numără Renault, Peugeot, Ford, Volvo, Mercedes-Benz și Volkswagen.

Tot mai puține mașini diesel pe piață

Potrivit ACEA, Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile, producția de motoare diesel ar putea deveni neprofitabilă în anii următori. Asta înseamnă că oferta de mașini diesel noi ar putea scădea puternic.

Pe piața auto apare deja un fenomen ciudat: mașinile diesel vechi își pierd rapid valoarea, iar cele moderne pot deveni mai scumpe tocmai pentru că vor fi tot mai rare.

Europa crește taxele și interdicțiile

Pe lângă regulile de mediu, mai multe guverne europene modifică și sistemul de taxe. Franța și Germania au eliminat deja unele avantaje fiscale de care beneficia motorina. Alte state pregătesc taxe suplimentare pentru combustibilii poluanți.

Aceste măsuri pot duce la creșterea prețului la pompă.

În paralel, mai multe mari orașe europene limitează sau interzic accesul mașinilor diesel vechi în centre. Printre exemple se numără Paris, Berlin, Bruxelles și Milano, unde regulile sunt deja în vigoare sau se înăspresc treptat. Aceste restricții afectează direct piața auto și valoarea vehiculelor diesel.

Estimările arată că numărul mașinilor diesel ar putea scădea cu aproximativ 30% în următorii ani. În viitor, motorina ar putea rămâne folosită mai ales pentru transportul de marfă sau pentru vehicule speciale.

