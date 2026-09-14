Cum te afectează noile reguli ale Uniunii Europene pentru ChatGPT, Reddit și Roblox

ChatGPT, desemnat motor de căutare online foarte mare, iar Reddit și Roblox, platforme online foarte mari, trebuie să respecte noi reguli stricte din partea Comisiei Europene pentru a asigura siguranța utilizatorilor. Decizia a fost luată în baza Regulamentului privind serviciile digitale (DSA).

Platforme cu impact major în UE

Conform Comisiei Europene, aceste servicii au raportat un număr mediu lunar de utilizatori de peste 45 de milioane în Uniunea Europeană, atingând astfel pragul necesar pentru clasarea lor ca „servicii foarte mari”.

Statutul atrage obligații suplimentare care vizează reducerea riscurilor sistemice, precum diseminarea de conținut ilegal, protecția minorilor, siguranța publică, impactul asupra proceselor electorale și respectarea drepturilor fundamentale.

„Aceste norme sunt menite să asigure un mediu online mai sigur și să consolideze responsabilitatea platformelor față de utilizatori”, a transmis Comisia Europeană.

Termen limită: 31 decembrie 2026

Până la sfârșitul anului 2026, ChatGPT, Reddit și Roblox trebuie să își alinieze funcționalitățile și algoritmii la cerințele stricte ale DSA. Printre obligațiile principale se numără evaluarea și reducerea riscurilor asociate produselor lor, cu accent pe protejarea sănătății mintale și fizice a utilizatorilor, în special a minorilor.

Comisia Europeană va colabora cu autoritățile naționale pentru a monitoriza respectarea acestor standarde. Coimisiún na Meán din Irlanda se va ocupa de supravegherea ChatGPT și Reddit, în timp ce Autoritatea pentru Consumatori și Piețe (ACM) din Țările de Jos va fi responsabilă de Roblox.

Ce reprezintă aceste platforme?

ChatGPT este un sistem de inteligență artificială care răspunde la întrebările utilizatorilor și oferă informații prin căutare web, fiind clasificat ca motor de căutare online în conformitate cu DSA.

Reddit, o platformă de discuții, în genul forumurilor de odinioară, permite utilizatorilor să creeze și să interacționeze cu conținut în comunități tematice.

Roblox este o platformă de gaming și creație, unde utilizatorii pot dezvolta și juca jocuri create de alții.

Aceste servicii sunt deja supuse obligațiilor generale ale DSA, dar noile cerințe impuse de statutul lor de platforme foarte mari vor intensifica supravegherea și reglementările. În caz de nerespectare, pot fi aplicate sancțiuni severe.

Care e impactul direct asupra utilizatorilor

Pentru cetățenii din UE, aplicarea normelor DSA va schimba experiența de utilizare zilnică în mai multe direcții:

Protecție sporită pentru minori: Roblox și Reddit vor fi obligate să implementeze sisteme mult mai stricte de verificare a vârstei și de filtrare a conținutului neadecvat.

Se interzic complet reclamele direcționate bazate pe datele personale ale minorilor: algoritmii Roblox vor trebui recalibrați pentru a preveni designul adictiv (mecanici de joc care exploatează comportamentul copiilor).

Transparență algoritmică și control asupra feedului: utilizatorii vor avea opțiunea de a dezactiva feedurile sau căutările bazate pe profilare automată (să vadă conținut cronologic sau nepersonalizat).

ChatGPT va trebui să ofere claritate cu privire la sursele folosite pentru generarea de informații și să prevină generarea de dezinformări sau halucinații periculoase în timpul proceselor electorale.

Moderație mai corectă și dreptul la contestație:

Dacă Reddit sau Roblox îți șterg o postare, un joc sau îți blochează contul, sunt obligate să îți ofere explicații clare și un canal simplu prin care poți contesta decizia.

Dispar tehnicile manipulative de interfață (așa-numitele „dark patterns”) destinate să te facă să apeși din greșeală pe reclame sau opțiuni de abonare.

Protecția datelor sensibile: