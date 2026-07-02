Modelele Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G 2nd Edition și Nokia 235 4G 2nd Edition sunt deja listate online, iar imaginile oferă indicii despre o funcție surprinzătoare.

Telefoanele păstrează designul clasic Nokia, dar includ elemente noi, precum o ramă metalică în jurul camerei frontale și un difuzor plasat deasupra ecranului.

Buton special dedicat funcțiilor AI

De asemenea, butonul central de sub ecran e ștanțat cu un logo „AI” și un simbol asociat unei funcții audio, sugerând integrarea unei funcții de asistent vocal bazat pe inteligență artificială, precum ChatGPT.

Această inovație ar putea fi extrem de utilă utilizatorilor de feature phone, având în vedere accesul limitat la aplicații și site-uri web pe astfel de telefoane.

Integrarea AI se poate realiza prin trimiterea unei înregistrări vocale sau a unui transcript către serverele furnizorului de inteligență artificială, fără a necesita performanțe tehnice ridicate.

Telefoanele se lansează în curând

Un asistent vocal aduce un plus de funcționalitate acestor dispozitive, facilitând accesul la informații într-un mod rapid și ușor, mai scriu cei de la NotebookCheck.net.

Deși data exactă a lansării nu a fost dezvăluită, listarea telefoanelor pe site-ul HMD Global indică faptul că acestea ar putea fi disponibile în curând. Detalii despre prețuri sau specificații tehnice complete nu au fost încă publicate.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE