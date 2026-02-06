Recorduri pentru vânzările de mașini electrice în 2025

În 2025, Norvegia a atins un record istoric, cu peste 170.000 de mașini electrice vândute, acestea reprezentând 95,8% din totalul vânzărilor de autoturisme noi.

Creșterea rapidă a parcului auto electric a fost stimulată de prețurile reduse la electricitate și de o serie de facilități fiscale. Potrivit piataauto.md, în Norvegia, electricitatea este produsă în proporție de 100% din surse regenerabile, iar costurile pentru consumatorii casnici variază între 0,086 și 0,13 euro/kWh.

De ce vrea Norvegia să taxeze mașinile electrice

Comitetul de Politici Financiare al Norvegiei a transmis recent că este timpul ca și proprietarii de mașini electrice să contribuie la întreținerea și construcția drumurilor, la fel ca șoferii de vehicule convenționale.

În prezent, taxele pentru întreținerea drumurilor sunt incluse în prețul carburanților, ceea ce înseamnă că mașinile electrice, care funcționează pe bază de electricitate, sunt scutite de aceste costuri.

Mai mult, autoritățile norvegiene au observat că eliminarea taxelor pentru vehiculele electrice a încurajat achiziționarea de mașini de către persoane care anterior se bazau pe transportul public, ceea ce a dus la o creștere a numărului total de autovehicule, contribuind astfel la aglomerarea traficului.

Modificări fiscale pentru electrice

Norvegia a început deja să reducă beneficiile fiscale pentru mașinile electrice. La 1 ianuarie 2023, a fost introdusă o taxă per kilogram la achiziția vehiculelor electrice, iar scutirea totală de TVA a fost eliminată.

În schimb, s-a aplicat un plafon de 500.000 de coroane norvegiene (aproximativ 47.500 de euro) până la care mașinile electrice rămâneau scutite de TVA.

Pentru valoarea ce depășea acest prag, s-a introdus o taxă de 25% TVA.

Începând cu 1 ianuarie 2026, acest prag a fost redus la 300.000 de coroane norvegiene (aproximativ 25.400 de euro), ceea ce a determinat mulți norvegieni să achiziționeze mașini electrice anul trecut pentru a evita costurile suplimentare.

Cum va fi calculată taxa de drum în Norvegia

Până în prezent, Comitetul de Politici Financiare nu a decis exact modalitatea de aplicare a taxei de drum pentru mașinile electrice. Printre opțiuni se numără un model similar celui discutat în Elveția, care implică o taxă suplimentară per kWh la electricitate.

Acest sistem ar include atât încărcările la stațiile publice, cât și pe cele realizate acasă, caz în care ar fi necesară instalarea unor contoare separate pentru prizele dedicate vehiculelor electrice.

O altă variantă luată în calcul este instalarea unui dispozitiv electronic în mașini, care să înregistreze numărul de kilometri parcurși, iar taxa să fie calculată pe baza acestor date. Totuși, Elveția a renunțat la această idee din motive de confidențialitate și securitate a datelor.

Marea Britanie a implementat deja un sistem în care taxa este calculată pe baza kilometrilor raportați la inspecțiile tehnice, însă această metodă a atras critici legate de posibilele fraude.

În Republica Moldova, o taxă de drum pentru mașinile electrice a fost introdusă la 1 ianuarie 2026, aceasta fiind calculată în funcție de greutatea vehiculului.

Norvegia, prima țară din Europa unde mașinile pe benzină și motorină aproape că nu mai sunt înmatriculate

Potrivit datelor Consiliului Norvegian pentru Informații din Transporturi (OFV), Norvegia ocupă detașat primul loc la nivel mondial în ceea ce privește electrificarea parcului auto de pasageri.

Prin comparație, în Danemarca și China aproximativ 50% dintre autoturismele nou înmatriculate sunt electrice. Deși înmatriculările de vehicule electrice domină piața, dispariția completă a mașinilor cu motoare clasice de pe șoselele norvegiene va mai dura.

La finalul anului 2025, autoturismele electrice reprezentau aproximativ 33% din totalul parcului auto, mașinile diesel aveau o pondere de 31%, iar cele pe benzină, de circa 23%. Pentru prima dată, automobilele electrice au depășit dieselul ca tip de propulsie dominant în Norvegia.

