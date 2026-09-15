O țară vecină pregătește un nou model de taxare pentru autostrăzi: șoferii cu mașini vechi ar urma să plătească mai mult

Începând cel târziu din 2030, Bulgaria și celelalte state membre ale Uniunii Europene ar urma să introducă taxe rutiere calculate în funcție de distanța parcursă și pentru autoturismele cu masa de până la 3,5 tone. În Bulgaria, un drum între Sofia și Varna ar putea costa cel puțin 4 euro pentru cele mai noi mașini și aproximativ 13 euro pentru un SUV diesel mai vechi.

Taxarea la kilometru pentru autoturisme, cel târziu din 2030

Când autostrada „Hemus” va fi complet finalizată, undeva la începutul anului 2031, primii șoferi care vor parcurge întreaga distanță dintre Sofia și Varna ar putea plăti cel puțin 4 euro. Acest preț ar fi valabil pentru un autoturism care are cea mai înaltă clasă de emisii, care la acel moment va fi Euro 7, relatează 24chasa.bg. Pentru un SUV diesel, în special unul mai vechi, costul ar putea fi considerabil mai mare - aproximativ 13 euro.

În schimb, pentru mașinile electrice, indiferent de categorie, aceeași distanță ar putea costa între 1 și 2 euro, cu excepția cazului în care guvernul ar decide să le scutească integral de taxele rutiere. Toate acestea sunt consecința cerinței potrivit căreia, cel târziu până în 2030, Bulgaria și toate celelalte state membre ale Uniunii Europene trebuie să introducă taxe pentru distanța parcursă și pentru vehiculele cu masa de până la 3,5 tone.

În prezent, astfel de taxe sunt plătite doar de camioane și autobuze. În Bulgaria, la fel ca în majoritatea statelor UE, autoturismele plătesc în prezent viniete în funcție de perioada de utilizare. Există o excepție în cazul autostrăzilor sau al unor infrastructuri construite de concesionari, pentru care sunt percepute taxe speciale. În prezent, vinieta anuală în Bulgaria costă 64,50 de euro și permite circulația pe toate drumurile din afara localităților, fără excepție.

Bulgaria pregătește un nou model de plată pentru autostrăzi

Guvernul bulgar intenționează să introducă un nou model de plată pentru utilizarea autostrăzilor, în contextul planurilor de concesionare a acestora până în 2030, a anunțat săptămâna trecută, la Plovdiv, premierul Rumen Radеv.

Întrebat dacă oamenii vor plăti pentru autostrăzile care urmează să fie construite, premierul a răspuns: „Toate aceste lucruri se vor transforma în impozitarea vehiculelor de transport atunci când vom începe să concesionăm primele autostrăzi”, trimițând pentru detalii la ministrul dezvoltării regionale, Ivan Șișkov.

Acesta a încercat să îi liniștească pe șoferi, afirmând că noul mod de taxare va fi mult mai echitabil. Statul va continua să întrețină drumurile de categoria a doua și rutele alternative din jurul autostrăzilor, astfel încât șoferii să aibă o alternativă și posibilitatea de a alege dacă folosesc traseele cu plată. Directiva europeană adoptată în 2022 prevede acest sistem, indiferent de modul în care a fost finanțată construirea drumului.

În cadrul Agenției pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria există un grup de lucru care analizează introducerea directivei în legislația națională. Acest lucru trebuie realizat până în 2030 și coincide, întâmplător, cu finalizarea autostrăzii „Hemus” și cu lansarea concesiunilor pentru noile autostrăzi din Bulgaria. Potrivit unor informații neoficiale confirmate, sunt analizate în prezent variante de prețuri cuprinse între 1 și 2 eurocenți pe kilometru, în funcție de clasa ecologică a mașinii și de tipul drumului. În acest caz, distanța dintre Sofia și Burgas, pe autostrada „Trakia”, de aproximativ 350 de kilometri, ar costa între 3,50 de euro pentru cele mai noi mașini și 7 euro pentru cele mai vechi și mai poluante.

Pentru un camion cu masa între 3,5 și 12 tone și cea mai înaltă clasă ecologică, în prezent se plătesc 28,80 de euro pentru traseul Sofia-Burgas pe autostradă. Dacă vehiculul părăsește autostrada și circulă pe drumuri de categoria I și II, tariful este mai mic.

Comparația cu taxele din Grecia, Serbia și Croația

Pentru comparație, distanța dintre Promachonas și Salonic este de 110 kilometri. Pe traseu există două bariere de taxare, iar pentru fiecare autoturism se plătesc în total 4,70 de euro. Asta înseamnă puțin peste un eurocent pe kilometru. Directiva europeană adoptată în 2022 prevedea ca, după cinci ani, să fie realizată o revizuire și să fie stabilită o metodologie exactă pe care statele să o aplice pentru calcularea taxelor rutiere pentru autoturisme, a declarat șeful Administrației Naționale de Taxare Rutieră, prof. Oleg Asenov.

Perioada de cinci ani expiră în ianuarie 2027, când la Bruxelles urmează să se reunească un grup de lucru pentru analizarea unei astfel de metodologii.

„În acești cinci ani, multe organizații ale transportatorilor au depus obiecții scrise la Comisia Europeană împotriva tratamentului pe care îl consideră inegal în cazul camioanelor în ceea ce privește emisiile. Acestea depind și de capacitatea motorului, și de tipul acestuia - un SUV diesel emite gaze poluante aproape cât un camion mic, astfel încât, indiferent cât de incipientă este metodologia, în toate cazurile clasa ecologică a autoturismului va fi luată în considerare atunci când se calculează taxele”, a declarat Asenov.

Acest lucru complică și mai mult calculul. De exemplu, potrivit acestei logici, o mașină electrică ar trebui să plătească pentru călătoria dintre Sofia și Burgas cel puțin de două ori mai puțin decât o mașină diesel.

Diferența dintre drumurile concesionate și cele construite de stat

Există, de asemenea, o diferență importantă între drumurile construite prin concesiune și cele finanțate din fonduri publice. Drumul dintre Promachonas și Salonic a fost construit prin concesiune, iar profitul revine concesionarului.

O comparație mai potrivită pentru taxele rutiere din Bulgaria ar fi cu cele din Serbia și Croația, unde autostrăzile au fost construite de stat. De exemplu, călătoria prin Serbia, Croația și Slovenia pentru a ajunge în Italia costă în prezent, în total, 54,60 de euro pentru un autoturism, pentru o distanță de aproximativ 1.000 de kilometri.

Asta înseamnă puțin peste 5 eurocenți pe kilometru. Calculul este aproximativ, deoarece în Slovenia vinietele pentru autoturisme sunt stabilite în funcție de perioadă, iar un vehicul care traversează țara trebuie să plătească o vignetă de o zi, indiferent de distanța parcursă. Totuși, 5 eurocenți pe kilometru înseamnă de cinci ori mai mult decât 1 cent pentru traseul dintre Promachonas și Kulata.

Problema navetei: când taxa pe kilometru poate deveni mai scumpă decât vinieta

Din acest motiv, în prezent se lucrează doar cu valori aproximative. Situația este complicată și de modul în care vor fi tratate porțiunile de autostradă din apropierea marilor orașe.

De exemplu, o persoană care locuiește în Sofia și lucrează în Vakarel parcurge aproximativ 15 kilometri pe autostrada „Trakia” într-un singur sens.

Dacă ar plăti 30 de eurocenți pe zi doar pentru taxa rutieră, aceasta ar însemna 110 euro pe an, în locul actualei viniete de 64 de euro.

Potrivit sursei, un asemenea cost ar fi nejustificat. Aceeași situație este valabilă pentru mii de locuitori din Plovdiv care lucrează în „Trakia Economic Zone” și circulă zilnic cu mașinile pe autostradă și pe drumurile din afara localităților.

Cum va fi măsurată distanța parcursă

O altă problemă importantă este modul în care va fi măsurată distanța plătită pe un anumit drum. Problema este relevantă mai ales dacă sunt amintite numeroasele proteste ale locuitorilor din cartierele nordice ale Sofiei.

Aceștia au fost nemulțumiți de faptul că, pentru a folosi centura rapidă de nord, care scurtează semnificativ durata călătoriei, trebuie să aibă o vinietă.

Cea mai mare provocare va fi însă modul exact în care vor fi calculate și plătite noile taxe în funcție de distanță. Sistemul de taxare a costat milioane, însă în Bulgaria există aproximativ 150.000 de camioane și autobuze, în timp ce numărul autoturismelor depășește 3 milioane.

Deocamdată, grupul de lucru a centralizat doar studiile privind modul în care celelalte state membre ale Uniunii Europene gestionează această problemă.

Mai multe modele sunt analizate în Uniunea Europeană

În prezent, în Uniunea Europeană se conturează mai multe modele. Unul dintre ele este cel german - acolo, taxele rutiere sunt incluse în prețurile carburanților. În Bulgaria, un asemenea sistem ar provoca însă proteste, deoarece, de exemplu, un taxi are un consum mare de combustibil, dar circulă rareori în afara orașului și ar ajunge să suporte taxe rutiere.

Un alt model este cel introdus în Norvegia, spre care se îndreaptă, în diferite stadii de pregătire, și Belgia, Italia și Ungaria. În țara nordică, pentru taxarea distanței parcurse este utilizat telefonul mobil. Atunci când șoferul intră în mașină, acesta se înregistrează într-o aplicație specială. Nu este însă obligatoriu să facă acest lucru, deoarece, în timpul inspecțiilor tehnice anuale, în mașini este instalat un cip de mici dimensiuni, care se conectează automat la aplicația mobilă chiar și atunci când telefonul este închis.

Aplicația calculează automat distanța parcursă și drumurile pe care a circulat mașina, respectiv tariful în funcție de care trebuie calculată taxa. La final, factura este transmisă împreună cu cea pentru serviciile de telefonie mobilă.

În acest sistem, camerele de taxare de pe drumuri au doar funcții de control, la fel ca în prezent: acestea verifică, pe baza numărului de înmatriculare, ce mașini au trecut și dacă aplicația calculează pentru ele distanța parcursă.

Norvegia a testat sistemul timp de 18 luni

Un aspect interesant este că în Norvegia sistemul a fost testat timp de 18 luni. În această perioadă, fiecare șofer a putut afla dacă și în ce condiții îi este avantajos să călătorească și, mai ales, pe ce drumuri.

Dacă și în Bulgaria va exista o astfel de perioadă de tranziție, reforma ar trebui, practic, să fie aplicată încă de la începutul anului 2027.