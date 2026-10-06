Măsura anti-hackeri adoptată de WhatsApp: de ce este imposibil să mai intri în aplicație pe unele telefoane

WhatsApp introduce o măsură de securitate menită să protejeze utilizatorii de eventualele vulnerabilități ale sistemelor de operare iOS și Android. Potrivit GSMArena, aplicația de mesagerie a lansat o actualizare valabilă atât pentru utilizatorii Android, cât și pentru cei iOS, care condiționează accesul la cont de actualizarea sistemului de operare al telefonului la o versiune mai recentă.

Ce se întâmplă dacă folosești un sistem de operare vechi?

Dacă device-ul tău rulează un sistem de operare învechit, WhatsApp nu îți va permite să te autentifici în cont până când nu efectuezi o actualizare.

Pe ecran vei vedea un mesaj explicativ care te va ghida să accesezi setările telefonului pentru a verifica versiunea curentă a sistemului și pentru a instala actualizările necesare.

Mesajul care îți apare pe WhatsApp dacă nu folosești o versiune recentă a sistemului de operare al telefonului.

După acest pas, vei putea utiliza din nou aplicația fără probleme. Această decizie are la bază motive de securitate.

WhatsApp nu-ți va permite să sari peste acest pas, pentru a preveni eventualele atacuri cibernetice exploatând vulnerabilități cunoscute ale sistemelor de operare mai vechi. Hackerii utilizează frecvent astfel de breșe pentru a instala malware sau pentru a răspândi linkuri periculoase.

Ce versiuni sunt vizate?

Deși WhatsApp nu a specificat clar ce versiuni mai vechi de iOS sau Android sunt vizate de această măsură, introducerea unui astfel de ecran de avertizare sugerează că aplicația își intensifică eforturile de a proteja datele utilizatorilor.