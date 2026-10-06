Măsura anti-hackeri adoptată de WhatsApp: de ce este imposibil să mai intri în aplicație pe unele telefoane

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WhatsApp introduce o măsură de securitate menită să protejeze utilizatorii de eventualele vulnerabilități ale sistemelor de operare iOS și Android. Potrivit GSMArena, aplicația de mesagerie a lansat o actualizare valabilă atât pentru utilizatorii Android, cât și pentru cei iOS, care condiționează accesul la cont de actualizarea sistemului de operare al telefonului la o versiune mai recentă.
Dacă device-ul tău rulează un sistem de operare învechit, WhatsApp nu îți va permite să te autentifici în cont până când nu efectuezi o actualizare.
Pe ecran vei vedea un mesaj explicativ care te va ghida să accesezi setările telefonului pentru a verifica versiunea curentă a sistemului și pentru a instala actualizările necesare.
După acest pas, vei putea utiliza din nou aplicația fără probleme. Această decizie are la bază motive de securitate.
WhatsApp nu-ți va permite să sari peste acest pas, pentru a preveni eventualele atacuri cibernetice exploatând vulnerabilități cunoscute ale sistemelor de operare mai vechi. Hackerii utilizează frecvent astfel de breșe pentru a instala malware sau pentru a răspândi linkuri periculoase.
Deși WhatsApp nu a specificat clar ce versiuni mai vechi de iOS sau Android sunt vizate de această măsură, introducerea unui astfel de ecran de avertizare sugerează că aplicația își intensifică eforturile de a proteja datele utilizatorilor.
În ciuda criptării end-to-end, expedierea sau primirea de linkuri infectate poate compromite securitatea device-urilor. Rămâne de văzut dacă această modificare va afecta un număr semnificativ de utilizatori, dar este clar că WhatsApp prioritizează siguranța comunității sale prin astfel de măsuri stricte.