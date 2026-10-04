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Mai multe drumuri din România vor fi tranzitate duminică, 4 octombrie, și luni, 5 octombrie, de nouă transporturi agabaritice impresionante, ce ating greutăți de până la 130 de tone și lungimi de 48 de metri.
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că duminică vor porni pe drumurile din țară două transporturi agabaritice din județele Sibiu și Dâmbovița.
Astfel, începând cu ora 22:00, un transport format dintr-un camion cu masa de 130 de tone se va deplasa pe traseul: Șelimbăr – DN 1 – A1 – DN 68A – A1 – A11 – DN 7 – DN 7G – A1 – PTF Nădlac II.
De asemenea, începând cu ora 23:50, un transport format din două camioane cu lungimea de 45,5 metri și mase între 90 – 92 de tone se va deplasa între: Târgoviște – DN 72 – DN 61 – A1 – DEX 12 – DN 65 – DN 64 – DN 67 – DN 7 – DN 7CC – DN 7 – A1 – DN 66 - Petroșani.
Luni, 5 octombrie, începând cu ora 08:00, se vor pune în mișcare alte 7 transporturi agabaritice.
„Intersecție A1 Sibiu/DJ 106 – A1 – DN 7 (loc depozitare grinzi); transporturi agabaritice formate din trei camioane fiecare cu lungimea de 48 de metri și masa între 116 - 119 tone”, informează Centrul INFOTRAFIC.
Poliția Rutieră va însoți vehiculele pe tot parcursul traseelor. Șoferilor li se recomandă să adapteze viteza la condițiile de trafic și de drum și să respecte indicațiile agenților din teren.