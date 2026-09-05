Incidentul s-a produs în noaptea de 21 spre 22 august, în districtul Diepholz din landul Saxonia Inferioară.

Fetița de numai 8 ani a sunat la serviciul de urgență pentru a raporta că mama ei nu mai era capabilă să conducă în siguranță. Vizibil panicată, ea le-a spus polițiștilor că mașina se deplasa în zigzag și intrase de cel puțin două ori pe contrasens.

Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției, citat de Spiegel, echipa de intervenție a menținut legătura telefonică atât cu mama, cât și cu fiica, pentru a localiza vehiculul. Ulterior, mașina a fost găsită pe un drum dintre localitățile Lembruch și Düversbruch, la nord-est de Osnabrück.

Un test de alcoolemie efectuat pe loc a arătat că șoferița avea o concentrație de 1,91 mg/l de alcool pur în aerul expirat, în condițiile în care limita legală este de 0,5 mg/l. În aceste condiții, poliția i-a suspendat permisul de conducere și nu a mai lăsat-o să urce la volan.

Femeia este vizată acum de un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului și riscă o pedeapsă cuprinsă între o amendă usturătoare și un an de închisoare. Valoarea amenzii este determinată de regulă în funcție de venitul zilnic al persoanei condamnate.

În plus, o condamnare pentru conducere sub influența alcoolului atrage totodată pierderea permisului de conducere. Instanța poate impune o perioadă de interdicție pentru obținerea unui nou permis, care variază între șase luni și cinci ani. Suspendarea dreptului de a conduce este însoțită, în mod automat, de alocarea a trei puncte în registrul de evidență a permisului auto.

Prezența fiicei de opt ani în mașină, care a fost cea care a alertat poliția, ar putea influența și mai mult severitatea consecințelor legale. Ancheta va stabili dacă au existat riscuri concrete pentru siguranța copilului sau a altor participanți la trafic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE